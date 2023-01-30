Прогноз Мэриленд Террапинз (жeн) — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) (31-го января), ставки и коэффициенты

Мэриленд Террапинз (жeн) — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн). Прогноз, ставки на матч (31.01.23)

31 января в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Мэриленд Террапинз (жeн) примет соперника по национальному первенству Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн).



Болельщики баскетбольного клуба Мэриленд Террапинз (жeн) очень любят матчи против БК Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 31 января хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 02:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Мэриленд Террапинз (жeн) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мэриленд Террапинз (жeн) — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн):

В 02:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Мэриленд Террапинз (жeн) и Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн). Организаторы турнира собираются провести данную игру 31 января. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Мэриленд Террапинз (жeн), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Мэриленд Террапинз (жeн)

Пока баскетбольному клубу Мэриленд Террапинз (жeн) никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Мэриленд Террапинз (жeн) показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

WNCAA, Мэриленд Террапинз (жeн) — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Мэриленд Террапинз (жeн) — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн), несмотря на то, что он должен пройти только 31 января. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 02:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз (жeн) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Мэриленд Террапинз (жeн) — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) (31 января), ставки и коэффициенты

Мэриленд Террапинз (жeн)

В последние годы Мэриленд Террапинз (жeн) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Мэриленд Террапинз (жeн) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Мэриленд Террапинз (жeн) — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 31 января, и в его рамках состоится поединок Мэриленд Террапинз (жeн) — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 02:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Мэриленд Террапинз (жeн) — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз (жeн) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз (жeн) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Мэриленд Террапинз (жeн) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мэриленд Террапинз (жeн) — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз (жeн) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Мэриленд Террапинз (жeн) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Мэриленд Террапинз (жeн) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (жeн) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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