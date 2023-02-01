Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Марчинко/Свендсен. Прогноз, ставки на матч(01.02.23)

Прогноз Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Марчинко/Свендсен (01.02.2023), ставки и коэффициенты

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Марчинко/Свендсен (01.02.2023), ставки и коэффициенты

01.02.2023 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия , а противостоять в этом поединке будет Марчинко/Свендсен.



В 18:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Марчинко/Свендсен. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 01.02.2023, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Марчинко/Свендсен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 01.02.2023 встречаются Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Марчинко/Свендсен. Начало поединка запланировано на 18:00 по МСК. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

В этом сезоне Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Марчинко/Свендсен

Во взрослом туре Марчинко/Свендсен проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Марчинко/Свендсен пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Марчинко/Свендсен предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Марчинко/Свендсен еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Марчинко/Свендсен. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Марчинко/Свендсен. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Марчинко/Свендсен. Прогноз, ставки на матч(01.02.23)

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Марчинко/Свендсен

На этом турнире Марчинко/Свендсен играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Марчинко/Свендсен надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Марчинко/Свендсен находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Марчинко/Свендсен считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Марчинко/Свендсен Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Марчинко/Свендсен аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Марчинко/Свендсен обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Марчинко/Свендсен постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Марчинко/Свендсен: порядок побьёт класс

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Марчинко/Свендсен которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Марчинко/Свендсен хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Марчинко/Свендсен умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Марчинко/Свендсен вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Марчинко/Свендсен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Марчинко/Свендсен, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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