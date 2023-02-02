Прогноз на бой Кароль Домбровский (Пол) — Лукаш Самон (Пол) 03-го февраля

«Кароль Домбровский (Пол)» – «Лукаш Самон (Пол)». 03.02.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 03-го февраля 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Кароль Домбровский (Пол) — Лукаш Самон (Пол). На ринге его участники появятся в 22:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Кароль Домбровский (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 03-го февраля 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Кароль Домбровский (Пол) — Лукаш Самон (Пол). Это будет продолжаться вплоть до 22:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кароль Домбровский (Пол) — Лукаш Самон (Пол):

победа Кароль Домбровский (Пол) – 0, ничья – 0, победа Лукаш Самон (Пол) – 0

Прогноз на матч Кароль Домбровский (Пол) – Лукаш Самон (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03-го февраля 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Кароль Домбровский (Пол) — Лукаш Самон (Пол) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Кароль Домбровский (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Кароль Домбровский (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Кароль Домбровский (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Кароль Домбровский (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Кароль Домбровский (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Кароль Домбровский (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Лукаш Самон (Пол) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Лукаш Самон (Пол) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Лукаш Самон (Пол), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Лукаш Самон (Пол) должен быть в хорошей физической форме. Лукаш Самон (Пол) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Кароль Домбровский (Пол) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Кароль Домбровский (Пол) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Кароль Домбровский (Пол) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Кароль Домбровский (Пол) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Кароль Домбровский (Пол) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Лукаш Самон (Пол) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Лукаш Самон (Пол) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Лукаш Самон (Пол) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Лукаш Самон (Пол) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Лукаш Самон (Пол) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Кароль Домбровский (Пол) – Лукаш Самон (Пол) 03.02.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Кароль Домбровский (Пол) и Лукаш Самон (Пол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Кароль Домбровский (Пол) и Лукаш Самон (Пол) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Кароль Домбровский (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Лукаш Самон (Пол) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Кароль Домбровский (Пол) легко справится с таким соперником, как Лукаш Самон (Пол). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Кароль Домбровский (Пол) в данный момент сильнее, нежели Лукаш Самон (Пол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Кароль Домбровский (Пол)

В своей профессиональной карьере Кароль Домбровский (Пол) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Кароль Домбровский (Пол) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Кароль Домбровский (Пол) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Кароль Домбровский (Пол) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Кароль Домбровский (Пол) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Лукаш Самон (Пол)

Никаких высот Лукаш Самон (Пол) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Лукаш Самон (Пол) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Лукаш Самон (Пол) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Лукаш Самон (Пол) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Кароль Домбровский (Пол) — Лукаш Самон (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03-го февраля 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Кароль Домбровский (Пол) — Лукаш Самон (Пол) собираются ставить на то, что сильнее будет Кароль Домбровский (Пол), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Кароль Домбровский (Пол) и Лукаш Самон (Пол) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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