Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Техас Стэйт Бобкэтс. Прогноз, ставки на матч(03.02.23)

Прогноз Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Техас Стэйт Бобкэтс (03-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Техас Стэйт Бобкэтс (03 февраля), ставки и коэффициенты

03 февраля в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз примет соперника по национальному первенству Техас Стэйт Бобкэтс.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз – Техас Стэйт Бобкэтс вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 04:30 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 03 февраля и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Техас Стэйт Бобкэтс.



Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Техас Стэйт Бобкэтс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Техас Стэйт Бобкэтс, запланированное на 03 февраля. Поставить на матч можно будет до 04:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Техас Стэйт Бобкэтс была еще пять лет назад.

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Техас Стэйт Бобкэтс

В составе баскетбольного клуба Техас Стэйт Бобкэтс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Техас Стэйт Бобкэтс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз» — «Техас Стэйт Бобкэтс»: прогноз автора

Главный тренер баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз пообещал, что 03 февраля его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 04:30 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Техас Стэйт Бобкэтс. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Техас Стэйт Бобкэтс. Прогноз, ставки на матч(03.02.23)

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

Сейчас баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Техас Стэйт Бобкэтс

После того, как баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Техас Стэйт Бобкэтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 03 февраля сыграет матч против БК Техас Стэйт Бобкэтс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Техас Стэйт Бобкэтс: команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Техас Стэйт Бобкэтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Техас Стэйт Бобкэтс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Техас Стэйт Бобкэтс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat1-640776-prognozy-i-stavki-na-match-yugovostochnaya-luiziana-layonz-inkarnate-vord-03-02-23/