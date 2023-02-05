Прогноз Кливленд Кавальерс (Andrik) — Хьюстон Рокетс (blaylockk) (05.02.2023), ставки и коэффициенты

Кливленд Кавальерс (Andrik) — Хьюстон Рокетс (blaylockk). Прогноз, ставки на матч. NBA (05.02.23)

05.02.2023 в 16:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Кливленд Кавальерс (Andrik) примет соперника по национальному первенству Хьюстон Рокетс (blaylockk).



Главный тренер баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (Andrik) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 05.02.2023 хозяевам предстоит у себя дома принимать Хьюстон Рокетс (blaylockk). Игра, которая начнется в 16:10 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кливленд Кавальерс (Andrik) — Хьюстон Рокетс (blaylockk):

В 16:10 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Кливленд Кавальерс (Andrik) — Хьюстон Рокетс (blaylockk). Матч назначен на 05.02.2023, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Кливленд Кавальерс (Andrik)

На этот матч баскетболисты клуба Кливленд Кавальерс (Andrik) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Andrik) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Andrik) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Хьюстон Рокетс (blaylockk)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (blaylockk) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (blaylockk) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (blaylockk) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч Кливленд Кавальерс (Andrik) — Хьюстон Рокетс (blaylockk)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Кливленд Кавальерс (Andrik) — Хьюстон Рокетс (blaylockk), несмотря на то, что он должен пройти только 05.02.2023. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 16:10 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Andrik) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Кливленд Кавальерс (Andrik) — Хьюстон Рокетс (blaylockk) 05.02.2023

Кливленд Кавальерс (Andrik)

В последние годы Кливленд Кавальерс (Andrik) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Кливленд Кавальерс (Andrik) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Хьюстон Рокетс (blaylockk)

После того, как баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (blaylockk) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (blaylockk) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (blaylockk) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Кливленд Кавальерс (Andrik) — Хьюстон Рокетс (blaylockk) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Andrik) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 05.02.2023 сыграет матч против БК Хьюстон Рокетс (blaylockk). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 16:10 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Кливленд Кавальерс (Andrik) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Кливленд Кавальерс (Andrik) — Хьюстон Рокетс (blaylockk): хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Andrik) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Кливленд Кавальерс (Andrik) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (Andrik) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (blaylockk) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (blaylockk) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кливленд Кавальерс (Andrik) — Хьюстон Рокетс (blaylockk). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Andrik) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Andrik) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Кливленд Кавальерс (Andrik) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс (blaylockk) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс (blaylockk) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс (blaylockk) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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