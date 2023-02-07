Мартинес Арджона/Франциско — Оберлеитнер/Овчаренко. Прогноз, ставки на матч(07.02.23)

Прогноз Мартинес Арджона/Франциско — Оберлеитнер/Овчаренко (07.02.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мартинес Арджона/Франциско — Оберлеитнер/Овчаренко 07-го февраля 2023 года

07-го февраля 2023 года в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мартинес Арджона/Франциско , а противостоять в этом поединке будет Оберлеитнер/Овчаренко.



Мартинес Арджона/Франциско считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Оберлеитнер/Овчаренко 07-го февраля 2023 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 14:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



Мартинес Арджона/Франциско — Оберлеитнер/Овчаренко. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Мартинес Арджона/Франциско — Оберлеитнер/Овчаренко запланирован организаторами турнира на 07-го февраля 2023 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 14:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Мартинес Арджона/Франциско и Оберлеитнер/Овчаренко встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Мартинес Арджона/Франциско имеет три победы при одном поражении.

Мартинес Арджона/Франциско

Болельщики ожидали, что на этом турнире Мартинес Арджона/Франциско продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Мартинес Арджона/Франциско в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Мартинес Арджона/Франциско сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Мартинес Арджона/Франциско немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Оберлеитнер/Овчаренко

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Оберлеитнер/Овчаренков шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Оберлеитнер/Овчаренко играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Оберлеитнер/Овчаренко держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Оберлеитнер/Овчаренко демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Оберлеитнер/Овчаренко находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Мартинес Арджона/Франциско — Оберлеитнер/Овчаренко

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Мартинес Арджона/Франциско — Оберлеитнер/Овчаренко. Прогноз, ставки на матч(07.02.23)

Мартинес Арджона/Франциско

На данном турнире Мартинес Арджона/Франциско выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Мартинес Арджона/Франциско выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Мартинес Арджона/Франциско допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Мартинес Арджона/Франциско особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Мартинес Арджона/Франциско, это умение играть на травяных кортах.

Оберлеитнер/Овчаренко

В этом сезоне Оберлеитнер/Овчаренко не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Оберлеитнер/Овчаренко сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Оберлеитнер/Овчаренко допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Оберлеитнер/Овчаренко допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Оберлеитнер/Овчаренко демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Мартинес Арджона/Франциско — Оберлеитнер/Овчаренко Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мартинес Арджона/Франциско и Оберлеитнер/Овчаренко начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мартинес Арджона/Франциско и Оберлеитнер/Овчаренко показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мартинес Арджона/Франциско и Оберлеитнер/Овчаренко провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мартинес Арджона/Франциско и Оберлеитнер/Овчаренко действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мартинес Арджона/Франциско — Оберлеитнер/Овчаренко: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Мартинес Арджона/Франциско и Оберлеитнер/Овчаренко, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Мартинес Арджона/Франциско и Оберлеитнер/Овчаренко уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мартинес Арджона/Франциско — Оберлеитнер/Овчаренко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мартинес Арджона/Франциско и Оберлеитнер/Овчаренко сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мартинес Арджона/Франциско, и Оберлеитнер/Овчаренко будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-644556-filip-krayinovich-aslan-karacev-prognoz-professionala-na-tennis-07-02-23/