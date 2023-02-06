Прогноз Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Лечемия/Парто (07.02.2023), ставки и коэффициенты

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Лечемия/Парто. Прогноз, ставки на матч (07.02.23)

07.02.2023 в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия , а противостоять в этом поединке будет Лечемия/Парто.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 07.02.2023, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Лечемия/Парто. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 23:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Лечемия/Парто. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 23:00 по Москве Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Лечемия/Парто. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 07.02.2023. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

В этом сезоне Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Лечемия/Парто

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Лечемия/Партов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Лечемия/Парто играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Лечемия/Парто держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Лечемия/Парто демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Лечемия/Парто находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Лечемия/Парто

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Лечемия/Парто. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Лечемия/Парто в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Лечемия/Парто имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Лечемия/Парто. Прогноз, ставки на матч(07.02.23)

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Лечемия/Парто

На этом турнире Лечемия/Парто играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Лечемия/Парто какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Лечемия/Парто уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Лечемия/Парто много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Лечемия/Парто сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Лечемия/Парто не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Лечемия/Парто Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Лечемия/Парто начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Лечемия/Парто показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Лечемия/Парто провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Лечемия/Парто действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Лечемия/Парто: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Лечемия/Парто из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Лечемия/Парто относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Лечемия/Парто проводит второй или третий матч. А вот Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия — Лечемия/Парто. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия и Лечемия/Парто, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-644811-prognoz-na-match-andreocciduran-koriyaetcheverri-07-02-23/