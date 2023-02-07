Рикардо Вильякорта-Алонсо — Габриэль Элиха Навас: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Рикардо Вильякорта-Алонсо — Габриэль Элиха Навас (07-го февраля), ставки и коэффициенты

Рикардо Вильякорта-Алонсо — Габриэль Элиха Навас (07-го февраля), ставки и коэффициенты

07-го февраля в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рикардо Вильякорта-Алонсо , а противостоять в этом поединке будет Габриэль Элиха Навас.



07-го февраля пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Рикардо Вильякорта-Алонсо и Габриэль Элиха Навас. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 14:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Рикардо Вильякорта-Алонсо может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рикардо Вильякорта-Алонсо — Габриэль Элиха Навас:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 07-го февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Рикардо Вильякорта-Алонсо и Габриэль Элиха Навас. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 14:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Рикардо Вильякорта-Алонсо имеет на своем счету три победы, Габриэль Элиха Навас может похвастаться четырьмя.

Рикардо Вильякорта-Алонсо

На данный момент Рикардо Вильякорта-Алонсо является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Рикардо Вильякорта-Алонсо поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Рикардо Вильякорта-Алонсо пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Рикардо Вильякорта-Алонсо слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Рикардо Вильякорта-Алонсо будет более тщательно готовиться к поединку.



Габриэль Элиха Навас

На этом турнире Габриэль Элиха Навас выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Габриэль Элиха Навас снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Габриэль Элиха Навас чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Габриэль Элиха Навас уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Габриэль Элиха Навас зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Рикардо Вильякорта-Алонсо — Габриэль Элиха Навас. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Рикардо Вильякорта-Алонсо и Габриэль Элиха Навас. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Рикардо Вильякорта-Алонсо и Габриэль Элиха Навас продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Рикардо Вильякорта-Алонсо — Габриэль Элиха Навас (07-го февраля), ставки и коэффициенты

Рикардо Вильякорта-Алонсо

В этом сезоне Рикардо Вильякорта-Алонсо демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Рикардо Вильякорта-Алонсо уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Рикардо Вильякорта-Алонсо любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Рикардо Вильякорта-Алонсо часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Рикардо Вильякорта-Алонсо умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Габриэль Элиха Навас

В этом сезоне Габриэль Элиха Навас не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Габриэль Элиха Навас сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Габриэль Элиха Навас допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Габриэль Элиха Навас допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Габриэль Элиха Навас демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Рикардо Вильякорта-Алонсо — Габриэль Элиха Навас Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Рикардо Вильякорта-Алонсо и Габриэль Элиха Навас начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Рикардо Вильякорта-Алонсо и Габриэль Элиха Навас показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Рикардо Вильякорта-Алонсо и Габриэль Элиха Навас провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Рикардо Вильякорта-Алонсо и Габриэль Элиха Навас действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Рикардо Вильякорта-Алонсо — Габриэль Элиха Навас: соперники не будут долго запрягать

Рикардо Вильякорта-Алонсо и Габриэль Элиха Навас которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Рикардо Вильякорта-Алонсо имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Габриэль Элиха Навас хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Рикардо Вильякорта-Алонсо. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Габриэль Элиха Навас умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Рикардо Вильякорта-Алонсо довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Габриэль Элиха Навас вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Рикардо Вильякорта-Алонсо.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рикардо Вильякорта-Алонсо — Габриэль Элиха Навас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Рикардо Вильякорта-Алонсо и Габриэль Элиха Навас сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Рикардо Вильякорта-Алонсо, и Габриэль Элиха Навас будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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