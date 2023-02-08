Молчанов/Эйсерик — Бутвилас/Феррари. Прогноз, ставки на матч(09.02.23)

Прогноз Молчанов/Эйсерик — Бутвилас/Феррари (09-го февраля), ставки и коэффициенты

Молчанов/Эйсерик — Бутвилас/Феррари (09 февраля), ставки и коэффициенты

09 февраля в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Молчанов/Эйсерик , а противостоять в этом поединке будет Бутвилас/Феррари.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 09 февраля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Молчанов/Эйсерик — Бутвилас/Феррари. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Молчанов/Эйсерик, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Молчанов/Эйсерик — Бутвилас/Феррари:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Молчанов/Эйсерик — Бутвилас/Феррари, которая пройдет 09 февраля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 16:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Молчанов/Эйсерик

Болельщики ожидали, что на этом турнире Молчанов/Эйсерик продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Молчанов/Эйсерик в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Молчанов/Эйсерик сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Молчанов/Эйсерик немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Бутвилас/Феррари

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бутвилас/Феррари теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бутвилас/Феррари имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бутвилас/Феррари испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бутвилас/Феррари выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бутвилас/Феррари занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Челленджер, Молчанов/Эйсерик — Бутвилас/Феррари

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Молчанов/Эйсерик и Бутвилас/Феррари являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Молчанов/Эйсерик — Бутвилас/Феррари. Прогноз, ставки на матч(09.02.23)

Молчанов/Эйсерик

Несмотря на внушительный возраст, Молчанов/Эйсерик демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Молчанов/Эйсерик гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Молчанов/Эйсерик обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Молчанов/Эйсерик снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Молчанов/Эйсерик может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Бутвилас/Феррари

В этом сезоне Бутвилас/Феррари действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Бутвилас/Феррари обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Бутвилас/Феррари не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Бутвилас/Феррари не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Бутвилас/Феррари имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Молчанов/Эйсерик — Бутвилас/Феррари Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Молчанов/Эйсерик и Бутвилас/Феррари. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Молчанов/Эйсерик — Бутвилас/Феррари: кто пройдет в следующий раунд?

Молчанов/Эйсерик и Бутвилас/Феррари которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Молчанов/Эйсерик имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бутвилас/Феррари хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Молчанов/Эйсерик. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бутвилас/Феррари умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Молчанов/Эйсерик довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бутвилас/Феррари вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Молчанов/Эйсерик.

СЕГОДНЯ МАТЧ Молчанов/Эйсерик — Бутвилас/Феррари. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Молчанов/Эйсерик и Бутвилас/Феррари.



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