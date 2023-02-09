Прогноз на бой Ростислав Такленок (Блр) — Андрей Елин (Рос) 10-го февраля 2023 года

«Ростислав Такленок (Блр)» – «Андрей Елин (Рос)». 10.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 10-го февраля 2023 года состоится интересный поединок Ростислав Такленок (Блр) — Андрей Елин (Рос), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 10-го февраля 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ростислав Такленок (Блр) — Андрей Елин (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 21:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ростислав Такленок (Блр) — Андрей Елин (Рос):

победа Ростислав Такленок (Блр) – 0, ничья – 0, победа Андрей Елин (Рос) – 0

Прогноз на матч Ростислав Такленок (Блр) – Андрей Елин (Рос) Кикбоксинг, титульный бой, 10-го февраля 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Ростислав Такленок (Блр) станет победителем боя. Если выиграет Андрей Елин (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Ростислав Такленок (Блр) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ростислав Такленок (Блр) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ростислав Такленок (Блр) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ростислав Такленок (Блр) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ростислав Такленок (Блр) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Андрей Елин (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Андрей Елин (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Андрей Елин (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Андрей Елин (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Андрей Елин (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Ростислав Такленок (Блр) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Ростислав Такленок (Блр) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Ростислав Такленок (Блр) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Ростислав Такленок (Блр) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Ростислав Такленок (Блр) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Ростислав Такленок (Блр) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Андрей Елин (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Андрей Елин (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Андрей Елин (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Андрей Елин (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Андрей Елин (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Андрей Елин (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Андрей Елин (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Ростислав Такленок (Блр) – Андрей Елин (Рос) 10.02.23

Появление на ринге таких бойцов, как Ростислав Такленок (Блр) и Андрей Елин (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ростислав Такленок (Блр) и Андрей Елин (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Ростислав Такленок (Блр) и Андрей Елин (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Ростислав Такленок (Блр) и Андрей Елин (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Ростислав Такленок (Блр) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Ростислав Такленок (Блр) и Андрей Елин (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Андрей Елин (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Ростислав Такленок (Блр)

Несмотря на то, что Ростислав Такленок (Блр) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Ростислав Такленок (Блр) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Ростислав Такленок (Блр) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Ростислав Такленок (Блр) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Андрей Елин (Рос)

Андрей Елин (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Андрей Елин (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Андрей Елин (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Андрей Елин (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Андрей Елин (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Ростислав Такленок (Блр) — Андрей Елин (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 10-го февраля 2023 года

Никто не сомневается, что Ростислав Такленок (Блр) намного сильнее, чем Андрей Елин (Рос), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Ростислав Такленок (Блр) — Андрей Елин (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Ростислав Такленок (Блр) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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