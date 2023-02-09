Прогноз Западный Кентукки Хиллтопперс — Миддл Теннесси Блю Райдерс (10 февраля), ставки и коэффициенты

Западный Кентукки Хиллтопперс — Миддл Теннесси Блю Райдерс. Прогноз, ставки на матч (10.02.23)

10.02.2023 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс примет соперника по национальному первенству Миддл Теннесси Блю Райдерс.



Болельщики баскетбольного клуба Западный Кентукки Хиллтопперс очень любят матчи против БК Миддл Теннесси Блю Райдерс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 10.02.2023 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 04:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Западный Кентукки Хиллтопперс одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Западный Кентукки Хиллтопперс — Миддл Теннесси Блю Райдерс:

Баскетбольный поединок Западный Кентукки Хиллтопперс — Миддл Теннесси Блю Райдерс состоится 10.02.2023 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 04:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Западный Кентукки Хиллтопперс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Западный Кентукки Хиллтопперс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Западный Кентукки Хиллтопперс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Миддл Теннесси Блю Райдерс

В составе баскетбольного клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Миддл Теннесси Блю Райдерс уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Западный Кентукки Хиллтопперс» — «Миддл Теннесси Блю Райдерс»: прогноз автора

Вплоть до 10.02.2023 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Западный Кентукки Хиллтопперс — Миддл Теннесси Блю Райдерс. А так как начало встречи в 04:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Западный Кентукки Хиллтопперс — Миддл Теннесси Блю Райдерс 10.02.2023

Западный Кентукки Хиллтопперс

В этом сезоне баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Миддл Теннесси Блю Райдерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Миддл Теннесси Блю Райдерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Западный Кентукки Хиллтопперс — Миддл Теннесси Блю Райдерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 10.02.2023 сыграет матч против БК Миддл Теннесси Блю Райдерс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Западный Кентукки Хиллтопперс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Западный Кентукки Хиллтопперс — Миддл Теннесси Блю Райдерс: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Западный Кентукки Хиллтопперс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Западный Кентукки Хиллтопперс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Западный Кентукки Хиллтопперс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Западный Кентукки Хиллтопперс — Миддл Теннесси Блю Райдерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Западный Кентукки Хиллтопперс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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