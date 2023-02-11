Прогноз на бой Абрахам Бэбли (Анг) — Хасан Грэхэм (США) 11-го февраля 2023 года

«Абрахам Бэбли (Анг)» – «Хасан Грэхэм (США)». 11.02.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 11-го февраля 2023 года должен состояться бой Абрахам Бэбли (Анг) — Хасан Грэхэм (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 05:15 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Абрахам Бэбли (Анг) и Хасан Грэхэм (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 05:15 по московскому времени Абрахам Бэбли (Анг) и Хасан Грэхэм (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 11-го февраля 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Абрахам Бэбли (Анг) и Хасан Грэхэм (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Абрахам Бэбли (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абрахам Бэбли (Анг) — Хасан Грэхэм (США):

победа Абрахам Бэбли (Анг) – 1.452, ничья – 71, победа Хасан Грэхэм (США) – 2.72

Прогноз на матч Абрахам Бэбли (Анг) – Хасан Грэхэм (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11-го февраля 2023 года :

По коэффициенту 1.452 ставить на то, что выиграет Абрахам Бэбли (Анг) не очень выгодно, а вот Хасан Грэхэм (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.72.

История личных встреч

На профессиональном ринге Абрахам Бэбли (Анг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Абрахам Бэбли (Анг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Абрахам Бэбли (Анг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Абрахам Бэбли (Анг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Абрахам Бэбли (Анг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Хасан Грэхэм (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Хасан Грэхэм (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Хасан Грэхэм (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Хасан Грэхэм (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Хасан Грэхэм (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Абрахам Бэбли (Анг) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Абрахам Бэбли (Анг) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Абрахам Бэбли (Анг) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Абрахам Бэбли (Анг) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Абрахам Бэбли (Анг) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Абрахам Бэбли (Анг) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Хасан Грэхэм (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Хасан Грэхэм (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Хасан Грэхэм (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Хасан Грэхэм (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Хасан Грэхэм (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Абрахам Бэбли (Анг) – Хасан Грэхэм (США) 11.02.23

Появление на ринге таких бойцов, как Абрахам Бэбли (Анг) и Хасан Грэхэм (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Абрахам Бэбли (Анг) и Хасан Грэхэм (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Абрахам Бэбли (Анг) и Хасан Грэхэм (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Абрахам Бэбли (Анг) и Хасан Грэхэм (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Абрахам Бэбли (Анг) и Хасан Грэхэм (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Абрахам Бэбли (Анг) и Хасан Грэхэм (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Абрахам Бэбли (Анг) и Хасан Грэхэм (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Хасан Грэхэм (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Абрахам Бэбли (Анг)

Хотя Абрахам Бэбли (Анг) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Абрахам Бэбли (Анг) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Абрахам Бэбли (Анг) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Абрахам Бэбли (Анг) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Абрахам Бэбли (Анг) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Хасан Грэхэм (США)

На сегодняшний день Хасан Грэхэм (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Хасан Грэхэм (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Хасан Грэхэм (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Хасан Грэхэм (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Абрахам Бэбли (Анг) — Хасан Грэхэм (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11-го февраля 2023 года

Никто не сомневается, что Абрахам Бэбли (Анг) намного сильнее, чем Хасан Грэхэм (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Абрахам Бэбли (Анг) — Хасан Грэхэм (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Абрахам Бэбли (Анг) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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