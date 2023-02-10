Прогноз на бой Гусджунг Фэйртекс (Таи) — Франциска Белен Вера Лизама (Чил) 10-го февраля 2023 года

«Гусджунг Фэйртекс (Таи)» – «Франциска Белен Вера Лизама (Чил)». 10.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 10.02.2023 состоится интересный поединок Гусджунг Фэйртекс (Таи) — Франциска Белен Вера Лизама (Чил), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 15:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Гусджунг Фэйртекс (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 10.02.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Франциска Белен Вера Лизама (Чил), так что вряд ли в 15:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гусджунг Фэйртекс (Таи) — Франциска Белен Вера Лизама (Чил):

победа Гусджунг Фэйртекс (Таи) – 0, ничья – 0, победа Франциска Белен Вера Лизама (Чил) – 0

Прогноз на матч Гусджунг Фэйртекс (Таи) – Франциска Белен Вера Лизама (Чил) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10.02.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Гусджунг Фэйртекс (Таи) не очень выгодно, а вот Франциска Белен Вера Лизама (Чил) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Гусджунг Фэйртекс (Таи) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Гусджунг Фэйртекс (Таи) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Гусджунг Фэйртекс (Таи) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Гусджунг Фэйртекс (Таи) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Гусджунг Фэйртекс (Таи) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Франциска Белен Вера Лизама (Чил) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Франциска Белен Вера Лизама (Чил) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Франциска Белен Вера Лизама (Чил) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Франциска Белен Вера Лизама (Чил) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Франциска Белен Вера Лизама (Чил) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Гусджунг Фэйртекс (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Гусджунг Фэйртекс (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Гусджунг Фэйртекс (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Гусджунг Фэйртекс (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Гусджунг Фэйртекс (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Франциска Белен Вера Лизама (Чил) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Франциска Белен Вера Лизама (Чил) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Франциска Белен Вера Лизама (Чил) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Франциска Белен Вера Лизама (Чил) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Франциска Белен Вера Лизама (Чил) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Гусджунг Фэйртекс (Таи) – Франциска Белен Вера Лизама (Чил) 10.02.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Гусджунг Фэйртекс (Таи) и Франциска Белен Вера Лизама (Чил) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Гусджунг Фэйртекс (Таи) и Франциска Белен Вера Лизама (Чил) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Гусджунг Фэйртекс (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Франциска Белен Вера Лизама (Чил) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Гусджунг Фэйртекс (Таи) является очевидным фаворитом, ведь Франциска Белен Вера Лизама (Чил) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Гусджунг Фэйртекс (Таи) — Франциска Белен Вера Лизама (Чил) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Франциска Белен Вера Лизама (Чил).

Гусджунг Фэйртекс (Таи)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Гусджунг Фэйртекс (Таи) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Гусджунг Фэйртекс (Таи) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Гусджунг Фэйртекс (Таи) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Гусджунг Фэйртекс (Таи) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Франциска Белен Вера Лизама (Чил)

Франциска Белен Вера Лизама (Чил) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Франциска Белен Вера Лизама (Чил) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Франциска Белен Вера Лизама (Чил) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Франциска Белен Вера Лизама (Чил) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Франциска Белен Вера Лизама (Чил) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Гусджунг Фэйртекс (Таи) — Франциска Белен Вера Лизама (Чил). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10.02.2023

Спортивные эксперты считают, что Гусджунг Фэйртекс (Таи) сейчас намного сильнее, чем Франциска Белен Вера Лизама (Чил), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Гусджунг Фэйртекс (Таи) будет намного сильнее, чем Франциска Белен Вера Лизама (Чил), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

http://evolvegame.ru/cat3-646518-stavki-na-match-kungsauvant-soriano-santyagostevich-prognoz-na-tennis-ot-09-02-23/

http://rockaluga.ru/cat3-832288-prognoz-panna-udvardi-arianne-hartono-09-go-fevralya-2023-goda-stavki-i-koefficienty/