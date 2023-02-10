Прогноз на бой Хироки Сузуки (Япо) — Фария Аминипур (Ирн) 10-го февраля 2023 года

«Хироки Сузуки (Япо)» – «Фария Аминипур (Ирн)». 10.02.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 10-го февраля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Хироки Сузуки (Япо) — Фария Аминипур (Ирн). На ринге его участники появятся в 15:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Хироки Сузуки (Япо) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 10-го февраля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Хироки Сузуки (Япо) — Фария Аминипур (Ирн). По Москве начало данного поединка будет в 15:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хироки Сузуки (Япо) — Фария Аминипур (Ирн):

победа Хироки Сузуки (Япо) – 0, ничья – 0, победа Фария Аминипур (Ирн) – 0

Прогноз на матч Хироки Сузуки (Япо) – Фария Аминипур (Ирн) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го февраля :

Так как Хироки Сузуки (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Фария Аминипур (Ирн) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Хироки Сузуки (Япо) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Хироки Сузуки (Япо) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Хироки Сузуки (Япо) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Хироки Сузуки (Япо) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Фария Аминипур (Ирн) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Фария Аминипур (Ирн) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Фария Аминипур (Ирн) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Фария Аминипур (Ирн) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Фария Аминипур (Ирн) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хироки Сузуки (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Хироки Сузуки (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Хироки Сузуки (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Хироки Сузуки (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Хироки Сузуки (Япо) валится с ног. К тому же, Хироки Сузуки (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Хироки Сузуки (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Фария Аминипур (Ирн) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Фария Аминипур (Ирн) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Фария Аминипур (Ирн) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Фария Аминипур (Ирн) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Хироки Сузуки (Япо) – Фария Аминипур (Ирн) 10.02.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Хироки Сузуки (Япо) и Фария Аминипур (Ирн) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Хироки Сузуки (Япо) и Фария Аминипур (Ирн) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Хироки Сузуки (Япо) и Фария Аминипур (Ирн) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Хироки Сузуки (Япо) и Фария Аминипур (Ирн) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Хироки Сузуки (Япо) и Фария Аминипур (Ирн), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Хироки Сузуки (Япо) выиграет бой.

На чемпионский бой Хироки Сузуки (Япо) — Фария Аминипур (Ирн) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Фария Аминипур (Ирн), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Хироки Сузуки (Япо)

Хироки Сузуки (Япо) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Хироки Сузуки (Япо) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Хироки Сузуки (Япо) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Хироки Сузуки (Япо) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Хироки Сузуки (Япо) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Фария Аминипур (Ирн)

На сегодняшний день Фария Аминипур (Ирн) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Фария Аминипур (Ирн) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Фария Аминипур (Ирн) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Фария Аминипур (Ирн) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Хироки Сузуки (Япо) — Фария Аминипур (Ирн). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го февраля

В этом поединке Хироки Сузуки (Япо) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Фария Аминипур (Ирн), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Хироки Сузуки (Япо) будет намного сильнее, чем Фария Аминипур (Ирн), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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