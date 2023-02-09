Прогноз Барангай Гинебра Сан Мигель — НортПорт Батанг Пьер (10-го февраля), ставки и коэффициенты

Барангай Гинебра Сан Мигель — НортПорт Батанг Пьер. Прогноз, ставки на матч. Кубок Филиппин (10.02.23)

10-го февраля в 12:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель примет соперника по национальному первенству НортПорт Батанг Пьер.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 10-го февраля предстоит поединок против БК НортПорт Батанг Пьер. По московскому времени начало игры будет в 12:45. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Барангай Гинебра Сан Мигель — НортПорт Батанг Пьер:

Принципиальный баскетбольный поединок Барангай Гинебра Сан Мигель — НортПорт Батанг Пьер назначен на 10-го февраля, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 12:45 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Барангай Гинебра Сан Мигель

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Барангай Гинебра Сан Мигель больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Барангай Гинебра Сан Мигель еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



НортПорт Батанг Пьер

В составе баскетбольного клуба НортПорт Батанг Пьер нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде НортПорт Батанг Пьер уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Барангай Гинебра Сан Мигель — НортПорт Батанг Пьер

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Барангай Гинебра Сан Мигель — НортПорт Батанг Пьер, запланированного на 10-го февраля. На площадке игроки обеих команд появятся в 12:45 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Барангай Гинебра Сан Мигель и НортПорт Батанг Пьер предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Барангай Гинебра Сан Мигель.



Прогноз и ставка на матч Барангай Гинебра Сан Мигель — НортПорт Батанг Пьер 10-го февраля

Барангай Гинебра Сан Мигель

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

НортПорт Батанг Пьер

Два года назад баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Барангай Гинебра Сан Мигель — НортПорт Батанг Пьер Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Барангай Гинебра Сан Мигель — НортПорт Батанг Пьер, который должен пройти 10-го февраля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 12:45 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Барангай Гинебра Сан Мигель — НортПорт Батанг Пьер: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Барангай Гинебра Сан Мигель подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Барангай Гинебра Сан Мигель и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Барангай Гинебра Сан Мигель еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером НортПорт Батанг Пьер показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Барангай Гинебра Сан Мигель — НортПорт Батанг Пьер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Барангай Гинебра Сан Мигель вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Барангай Гинебра Сан Мигель практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб НортПорт Батанг Пьер показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба НортПорт Батанг Пьер получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб НортПорт Батанг Пьер сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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