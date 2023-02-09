Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) — Окленд Голден Гриззлиз (жен). Прогноз, ставки на матч(10.02.23)

Прогноз Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) — Окленд Голден Гриззлиз (жен) (10.02.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) — Окленд Голден Гриззлиз (жен) 10-го февраля

10-го февраля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) примет соперника по национальному первенству Окленд Голден Гриззлиз (жен).



10-го февраля снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) – Окленд Голден Гриззлиз (жен), который начнется в 03:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) — Окленд Голден Гриззлиз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) — Окленд Голден Гриззлиз (жен) назначен на 10-го февраля, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 03:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен)

Летом баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Окленд Голден Гриззлиз (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Окленд Голден Гриззлиз (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) — Окленд Голден Гриззлиз (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) — Окленд Голден Гриззлиз (жен), запланированного на 10-го февраля. На площадке игроки обеих команд появятся в 03:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) и Окленд Голден Гриззлиз (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен).



Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) — Окленд Голден Гриззлиз (жен). Прогноз, ставки на матч(10.02.23)

Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Окленд Голден Гриззлиз (жен)

После того, как баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) — Окленд Голден Гриззлиз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 10-го февраля сыграет матч против БК Окленд Голден Гриззлиз (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) — Окленд Голден Гриззлиз (жен): хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Окленд Голден Гриззлиз (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) — Окленд Голден Гриззлиз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Окленд Голден Гриззлиз (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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