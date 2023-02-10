Прогноз на бой Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Диагуэли Камара (Фра) 11 февраля

«Джойлтон Сантос Люттербах (Бра)» – «Диагуэли Камара (Фра)». 11.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 11-го февраля 2023 года состоится интересный поединок Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Диагуэли Камара (Фра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 22:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 11-го февраля 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Диагуэли Камара (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 22:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Диагуэли Камара (Фра):

победа Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) – 0, ничья – 0, победа Диагуэли Камара (Фра) – 0

Прогноз на матч Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) – Диагуэли Камара (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11-го февраля 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) не очень выгодно, а вот Диагуэли Камара (Фра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Диагуэли Камара (Фра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Диагуэли Камара (Фра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Диагуэли Камара (Фра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Диагуэли Камара (Фра) должен быть в хорошей физической форме. Диагуэли Камара (Фра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) валится с ног. К тому же, Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Диагуэли Камара (Фра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Диагуэли Камара (Фра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Диагуэли Камара (Фра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Диагуэли Камара (Фра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Диагуэли Камара (Фра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) – Диагуэли Камара (Фра) 11.02.23

Появление на ринге таких бойцов, как Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Диагуэли Камара (Фра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Диагуэли Камара (Фра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Диагуэли Камара (Фра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Диагуэли Камара (Фра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) и Диагуэли Камара (Фра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Диагуэли Камара (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джойлтон Сантос Люттербах (Бра).

Спортивные прогнозисты считают, что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) в данный момент сильнее, нежели Диагуэли Камара (Фра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра)

Несмотря на то, что Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Диагуэли Камара (Фра)

Диагуэли Камара (Фра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Диагуэли Камара (Фра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Диагуэли Камара (Фра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Диагуэли Камара (Фра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Диагуэли Камара (Фра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) — Диагуэли Камара (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11-го февраля 2023 года

Так как Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Диагуэли Камара (Фра).

Статистика и личные встречи

Джойлтон Сантос Люттербах (Бра) сейчас находится на пике формы, так что Диагуэли Камара (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джойлтон Сантос Люттербах (Бра).

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