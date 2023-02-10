Прогноз Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Янгстаун Стэйт Пингвинс (11-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Янгстаун Стэйт Пингвинс. Прогноз, ставки на матч (11.02.23)

11 февраля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс примет соперника по национальному первенству Янгстаун Стэйт Пингвинс.



Баскетбольный поединок Пердью Форт Уэйн Мастодонс – Янгстаун Стэйт Пингвинс пройдет в рамках престижного турнира 11 февраля, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 03:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Пердью Форт Уэйн Мастодонс.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Янгстаун Стэйт Пингвинс:

В 03:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Пердью Форт Уэйн Мастодонс и Янгстаун Стэйт Пингвинс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 11 февраля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Пердью Форт Уэйн Мастодонс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Пердью Форт Уэйн Мастодонс

Баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Янгстаун Стэйт Пингвинс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс травмированы только игроки глубокого резерва.

NCAA, Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Янгстаун Стэйт Пингвинс

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Янгстаун Стэйт Пингвинс, несмотря на то, что он должен пройти только 11 февраля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 03:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Янгстаун Стэйт Пингвинс. Прогноз, ставки на матч(11.02.23)

Пердью Форт Уэйн Мастодонс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Янгстаун Стэйт Пингвинс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Янгстаун Стэйт Пингвинс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Янгстаун Стэйт Пингвинс Прогнозы от БК «БалтБет»

На 11 февраля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Янгстаун Стэйт Пингвинс, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 03:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Янгстаун Стэйт Пингвинс: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Пердью Форт Уэйн Мастодонс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Пердью Форт Уэйн Мастодонс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пердью Форт Уэйн Мастодонс — Янгстаун Стэйт Пингвинс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Пердью Форт Уэйн Мастодонс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Пердью Форт Уэйн Мастодонс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Пердью Форт Уэйн Мастодонс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Янгстаун Стэйт Пингвинс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Янгстаун Стэйт Пингвинс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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