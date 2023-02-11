Прогноз на бой Эмиль Курхела (Фин) — Лукас Тенорио (Бра) 11 февраля

«Эмиль Курхела (Фин)» – «Лукас Тенорио (Бра)». 11.02.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 11.02.2023 должен состояться бой Эмиль Курхела (Фин) — Лукас Тенорио (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Эмиль Курхела (Фин) и Лукас Тенорио (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 11.02.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Эмиль Курхела (Фин) — Лукас Тенорио (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 19:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эмиль Курхела (Фин) — Лукас Тенорио (Бра):

победа Эмиль Курхела (Фин) – 0, ничья – 0, победа Лукас Тенорио (Бра) – 0

Прогноз на матч Эмиль Курхела (Фин) – Лукас Тенорио (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11.02.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Эмиль Курхела (Фин) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Лукас Тенорио (Бра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Эмиль Курхела (Фин) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Эмиль Курхела (Фин) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Эмиль Курхела (Фин) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Эмиль Курхела (Фин) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Эмиль Курхела (Фин) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Эмиль Курхела (Фин) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Лукас Тенорио (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Лукас Тенорио (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Лукас Тенорио (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Лукас Тенорио (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Лукас Тенорио (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Эмиль Курхела (Фин) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Эмиль Курхела (Фин) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Эмиль Курхела (Фин) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Эмиль Курхела (Фин) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Эмиль Курхела (Фин) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Эмиль Курхела (Фин) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Лукас Тенорио (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Лукас Тенорио (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Лукас Тенорио (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Лукас Тенорио (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Эмиль Курхела (Фин) – Лукас Тенорио (Бра) 11.02.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Эмиль Курхела (Фин) и Лукас Тенорио (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Эмиль Курхела (Фин) и Лукас Тенорио (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Эмиль Курхела (Фин) и Лукас Тенорио (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Эмиль Курхела (Фин) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Лукас Тенорио (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Эмиль Курхела (Фин) является очевидным фаворитом, ведь Лукас Тенорио (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Эмиль Курхела (Фин) и Лукас Тенорио (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Лукас Тенорио (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Эмиль Курхела (Фин)

Как бы Эмиль Курхела (Фин) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Эмиль Курхела (Фин) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Эмиль Курхела (Фин) дрался на ринге только с представителями своей страны. Эмиль Курхела (Фин) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Эмиль Курхела (Фин) совершенно не работает над собственной защитой.

Лукас Тенорио (Бра)

Последний раз Лукас Тенорио (Бра) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Лукас Тенорио (Бра) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Лукас Тенорио (Бра) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Лукас Тенорио (Бра) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Лукас Тенорио (Бра)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Лукас Тенорио (Бра) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Эмиль Курхела (Фин) — Лукас Тенорио (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11.02.2023

Несмотря на то, что Эмиль Курхела (Фин) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Лукас Тенорио (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эмиль Курхела (Фин) — Лукас Тенорио (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Лукас Тенорио (Бра) выиграет нокаутом.

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