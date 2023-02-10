Прогноз на бой Эмир Феликс Марсьяль (Фил) — Рикардо Рубен Виллалба (Арг) 12 февраля

«Эмир Феликс Марсьяль (Фил)» – «Рикардо Рубен Виллалба (Арг)». 12.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 12-го февраля состоится интересный поединок Эмир Феликс Марсьяль (Фил) — Рикардо Рубен Виллалба (Арг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 02:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 12-го февраля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Эмир Феликс Марсьяль (Фил) — Рикардо Рубен Виллалба (Арг). Это будет продолжаться вплоть до 02:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эмир Феликс Марсьяль (Фил) — Рикардо Рубен Виллалба (Арг):

победа Эмир Феликс Марсьяль (Фил) – 1.02, ничья – 22, победа Рикардо Рубен Виллалба (Арг) – 20

Прогноз на матч Эмир Феликс Марсьяль (Фил) – Рикардо Рубен Виллалба (Арг) Бои, титульный бой, 12-го февраля :

Так как Эмир Феликс Марсьяль (Фил) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.02. В то же время Рикардо Рубен Виллалба (Арг) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 20.

История личных встреч

Эмир Феликс Марсьяль (Фил) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Эмир Феликс Марсьяль (Фил) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Эмир Феликс Марсьяль (Фил) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Эмир Феликс Марсьяль (Фил) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Эмир Феликс Марсьяль (Фил) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Эмир Феликс Марсьяль (Фил) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Эмир Феликс Марсьяль (Фил) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Рикардо Рубен Виллалба (Арг) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Рикардо Рубен Виллалба (Арг) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Рикардо Рубен Виллалба (Арг) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Рикардо Рубен Виллалба (Арг) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Рикардо Рубен Виллалба (Арг) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Эмир Феликс Марсьяль (Фил) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Эмир Феликс Марсьяль (Фил) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Эмир Феликс Марсьяль (Фил) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Эмир Феликс Марсьяль (Фил) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Рикардо Рубен Виллалба (Арг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Рикардо Рубен Виллалба (Арг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Рикардо Рубен Виллалба (Арг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Рикардо Рубен Виллалба (Арг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Рикардо Рубен Виллалба (Арг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Рикардо Рубен Виллалба (Арг) должен задуматься о своей обороне.

Эмир Феликс Марсьяль (Фил) – Рикардо Рубен Виллалба (Арг) 12.02.23

Появление на ринге таких бойцов, как Эмир Феликс Марсьяль (Фил) и Рикардо Рубен Виллалба (Арг) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Эмир Феликс Марсьяль (Фил) и Рикардо Рубен Виллалба (Арг). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Эмир Феликс Марсьяль (Фил) и Рикардо Рубен Виллалба (Арг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Эмир Феликс Марсьяль (Фил) и Рикардо Рубен Виллалба (Арг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Эмир Феликс Марсьяль (Фил) и Рикардо Рубен Виллалба (Арг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Эмир Феликс Марсьяль (Фил) является очевидным фаворитом, ведь Рикардо Рубен Виллалба (Арг) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Эмир Феликс Марсьяль (Фил) и Рикардо Рубен Виллалба (Арг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Рикардо Рубен Виллалба (Арг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Эмир Феликс Марсьяль (Фил)

Хотя Эмир Феликс Марсьяль (Фил) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Эмир Феликс Марсьяль (Фил) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Эмир Феликс Марсьяль (Фил) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Эмир Феликс Марсьяль (Фил) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Эмир Феликс Марсьяль (Фил) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Рикардо Рубен Виллалба (Арг)

Никаких высот Рикардо Рубен Виллалба (Арг) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Рикардо Рубен Виллалба (Арг) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Рикардо Рубен Виллалба (Арг) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Рикардо Рубен Виллалба (Арг) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Эмир Феликс Марсьяль (Фил) — Рикардо Рубен Виллалба (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 12-го февраля

На титульный бой Эмир Феликс Марсьяль (Фил) — Рикардо Рубен Виллалба (Арг) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Эмир Феликс Марсьяль (Фил) легко справится с таким соперником, как Рикардо Рубен Виллалба (Арг). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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