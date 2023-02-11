Прогноз Мистельбах Мустанг — Вена Юнайтед Пост СВ (11 февраля), ставки и коэффициенты

Мистельбах Мустанг — Вена Юнайтед Пост СВ. Прогноз, ставки на матч (11.02.23)

11-го февраля в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австрии, в котором на своей площадке местный клуб Мистельбах Мустанг примет соперника по национальному первенству Вена Юнайтед Пост СВ.



11-го февраля снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Мистельбах Мустанг – Вена Юнайтед Пост СВ, который начнется в 19:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Мистельбах Мустанг были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Мистельбах Мустанг — Вена Юнайтед Пост СВ. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Мистельбах Мустанг и Вена Юнайтед Пост СВ собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 11-го февраля. Ее начало будет в 19:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Мистельбах Мустанг

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Мистельбах Мустанг, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Мистельбах Мустанг отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Мистельбах Мустанг также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Вена Юнайтед Пост СВ

Уже три недели баскетбольный клуб Вена Юнайтед Пост СВ выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Вена Юнайтед Пост СВ удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Вена Юнайтед Пост СВ одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Мистельбах Мустанг» — «Вена Юнайтед Пост СВ»: прогноз автора

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Мистельбах Мустанг наконец-то возвращаются домой, а 11-го февраля им уже необходимо сыграть поединок против БК Вена Юнайтед Пост СВ. На площадке игроки обеих команд появятся в 19:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Мистельбах Мустанг — Вена Юнайтед Пост СВ. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.02.23)

Мистельбах Мустанг

В этом сезоне баскетбольный клуб Мистельбах Мустанг и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Мистельбах Мустанг играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Вена Юнайтед Пост СВ

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Вена Юнайтед Пост СВ становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Вена Юнайтед Пост СВ уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Вена Юнайтед Пост СВ сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Мистельбах Мустанг — Вена Юнайтед Пост СВ Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Мистельбах Мустанг — Вена Юнайтед Пост СВ пройдет 11-го февраля, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 19:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Мистельбах Мустанг — Вена Юнайтед Пост СВ: хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Мистельбах Мустанг провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Мистельбах Мустанг показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Мистельбах Мустанг и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Вена Юнайтед Пост СВ сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Вена Юнайтед Пост СВ выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Вена Юнайтед Пост СВ показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Вена Юнайтед Пост СВ не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мистельбах Мустанг — Вена Юнайтед Пост СВ. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Мистельбах Мустанг лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Мистельбах Мустанг гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Мистельбах Мустанг все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Вена Юнайтед Пост СВ находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Вена Юнайтед Пост СВ сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Вена Юнайтед Пост СВ действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



http://evolvegame.ru/cat0-647905-segodnya-match-union-rayffayzen-valdfirtel-hartberg-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-11-02-23/