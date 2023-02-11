Прогноз Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) (12-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (12.02.23)

12-го февраля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) примет соперника по национальному первенству Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен).



Баскетболисты клубов Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) и Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) в 03:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 12-го февраля. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) также является лидером по количеству побед.



Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) назначен на 12-го февраля, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 03:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) наконец-то возвращаются домой, а 12-го февраля им уже необходимо сыграть поединок против БК Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 03:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) (12-го февраля), ставки и коэффициенты

Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) пройдет 12-го февраля, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 03:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен): хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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