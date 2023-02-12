Алабама Стэйт Хорнетс — Миссисипи Вэлли Стейт: хозяева должны брать три очка

Прогноз Алабама Стэйт Хорнетс — Миссисипи Вэлли Стейт (14-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Алабама Стэйт Хорнетс — Миссисипи Вэлли Стейт (14 февраля), ставки и коэффициенты

14 февраля в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Алабама Стэйт Хорнетс примет соперника по национальному первенству Миссисипи Вэлли Стейт.



Болельщики баскетбольного клуба Алабама Стэйт Хорнетс очень любят матчи против БК Миссисипи Вэлли Стейт, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 14 февраля хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 04:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Алабама Стэйт Хорнетс одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алабама Стэйт Хорнетс — Миссисипи Вэлли Стейт:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Алабама Стэйт Хорнетс — Миссисипи Вэлли Стейт, запланированное на 14 февраля. Поставить на матч можно будет до 04:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Миссисипи Вэлли Стейт была еще пять лет назад.

Алабама Стэйт Хорнетс

К данному поединку баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Алабама Стэйт Хорнетс подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Миссисипи Вэлли Стейт

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Миссисипи Вэлли Стейт пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Миссисипи Вэлли Стейт сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

NCAA, Алабама Стэйт Хорнетс — Миссисипи Вэлли Стейт

На 14 февраля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Алабама Стэйт Хорнетс — Миссисипи Вэлли Стейт. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Миссисипи Вэлли Стейт удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Алабама Стэйт Хорнетс — Миссисипи Вэлли Стейт 14 февраля

Алабама Стэйт Хорнетс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Алабама Стэйт Хорнетс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Алабама Стэйт Хорнетс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Миссисипи Вэлли Стейт

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Миссисипи Вэлли Стейт становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Миссисипи Вэлли Стейт уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Миссисипи Вэлли Стейт сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Алабама Стэйт Хорнетс — Миссисипи Вэлли Стейт Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 14 февраля, и в его рамках состоится поединок Алабама Стэйт Хорнетс — Миссисипи Вэлли Стейт. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Алабама Стэйт Хорнетс — Миссисипи Вэлли Стейт: хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Алабама Стэйт Хорнетс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Алабама Стэйт Хорнетс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Миссисипи Вэлли Стейт входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Миссисипи Вэлли Стейт не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алабама Стэйт Хорнетс — Миссисипи Вэлли Стейт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Алабама Стэйт Хорнетс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Алабама Стэйт Хорнетс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Миссисипи Вэлли Стейт находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Миссисипи Вэлли Стейт сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Миссисипи Вэлли Стейт действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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