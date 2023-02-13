Игнаси Де Руэда Де Геновер — Аренуй Луети: порядок побьёт класс

Прогноз Игнаси Де Руэда Де Геновер — Аренуй Луети (13 февраля), ставки и коэффициенты

Игнаси Де Руэда Де Геновер — Аренуй Луети (13 февраля), ставки и коэффициенты

13 февраля в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Игнаси Де Руэда Де Геновер , а противостоять в этом поединке будет Аренуй Луети.



Теннисное противостояние Игнаси Де Руэда Де Геновер — Аренуй Луети пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 13 февраля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 16:30 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Игнаси Де Руэда Де Геновер является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Игнаси Де Руэда Де Геновер — Аренуй Луети:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 13 февраля встречаются Игнаси Де Руэда Де Геновер и Аренуй Луети. Начало поединка запланировано на 16:30 по МСК. Игнаси Де Руэда Де Геновер является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Игнаси Де Руэда Де Геновер

Этот турнир Игнаси Де Руэда Де Геновер проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Игнаси Де Руэда Де Геновер может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Игнаси Де Руэда Де Геновер однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Игнаси Де Руэда Де Геновер имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Игнаси Де Руэда Де Геновер левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Игнаси Де Руэда Де Геновер хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Аренуй Луети

На этом турнире Аренуй Луети выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Аренуй Луети снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Аренуй Луети чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Аренуй Луети уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Аренуй Луети зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Игнаси Де Руэда Де Геновер» — «Аренуй Луети»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Игнаси Де Руэда Де Геновер и Аренуй Луети. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Игнаси Де Руэда Де Геновер и Аренуй Луети должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Игнаси Де Руэда Де Геновер — Аренуй Луети 13 февраля

Игнаси Де Руэда Де Геновер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Игнаси Де Руэда Де Геновер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Игнаси Де Руэда Де Геновер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Игнаси Де Руэда Де Геновер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Игнаси Де Руэда Де Геновер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Игнаси Де Руэда Де Геновер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Игнаси Де Руэда Де Геновер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Игнаси Де Руэда Де Геновер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Аренуй Луети

На этом турнире Аренуй Луети играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Аренуй Луети надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Аренуй Луети находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Аренуй Луети считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Игнаси Де Руэда Де Геновер — Аренуй Луети Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Игнаси Де Руэда Де Геновер и Аренуй Луети начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Игнаси Де Руэда Де Геновер и Аренуй Луети показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Игнаси Де Руэда Де Геновер и Аренуй Луети провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Игнаси Де Руэда Де Геновер и Аренуй Луети действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Игнаси Де Руэда Де Геновер — Аренуй Луети: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Игнаси Де Руэда Де Геновер и Аренуй Луети из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Аренуй Луети относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Аренуй Луети проводит второй или третий матч. А вот Игнаси Де Руэда Де Геновер как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Игнаси Де Руэда Де Геновер, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Игнаси Де Руэда Де Геновер без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Игнаси Де Руэда Де Геновер вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Игнаси Де Руэда Де Геновер — Аренуй Луети. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Игнаси Де Руэда Де Геновер и Аренуй Луети букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Игнаси Де Руэда Де Геновер и Аренуй Луети проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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