Паррес Аскойтиа/Роска — Брионес Гинеста/Оливер Санчес: в ожидании «эйсов»

Прогноз Паррес Аскойтиа/Роска — Брионес Гинеста/Оливер Санчес (14-го февраля), ставки и коэффициенты

Паррес Аскойтиа/Роска — Брионес Гинеста/Оливер Санчес (14-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

14-го февраля 2023 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Паррес Аскойтиа/Роска , а противостоять в этом поединке будет Брионес Гинеста/Оливер Санчес.



Так как теннисный поединок Паррес Аскойтиа/Роска — Брионес Гинеста/Оливер Санчес пройдет уже 14-го февраля 2023 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 16:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Паррес Аскойтиа/Роска на тот момент намного сильнее, нежели Брионес Гинеста/Оливер Санчес.



Паррес Аскойтиа/Роска — Брионес Гинеста/Оливер Санчес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

14-го февраля 2023 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Паррес Аскойтиа/Роска — Брионес Гинеста/Оливер Санчес. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Брионес Гинеста/Оливер Санчес, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Брионес Гинеста/Оливер Санчес выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Паррес Аскойтиа/Роска

Так как Паррес Аскойтиа/Роска выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Паррес Аскойтиа/Роска снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Паррес Аскойтиа/Роска, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Паррес Аскойтиа/Роска чем-то удивить, пока не ясно.



Брионес Гинеста/Оливер Санчес

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Брионес Гинеста/Оливер Санчесв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Брионес Гинеста/Оливер Санчес играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Брионес Гинеста/Оливер Санчес держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Брионес Гинеста/Оливер Санчес демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Брионес Гинеста/Оливер Санчес находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Паррес Аскойтиа/Роска — Брионес Гинеста/Оливер Санчес

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Паррес Аскойтиа/Роска и Брионес Гинеста/Оливер Санчес будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Паррес Аскойтиа/Роска — Брионес Гинеста/Оливер Санчес (14-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Паррес Аскойтиа/Роска

Паррес Аскойтиа/Роска не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Паррес Аскойтиа/Роска любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Паррес Аскойтиа/Роска умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Паррес Аскойтиа/Роска не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Паррес Аскойтиа/Роска умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Брионес Гинеста/Оливер Санчес

Брионес Гинеста/Оливер Санчес лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Брионес Гинеста/Оливер Санчес играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Брионес Гинеста/Оливер Санчес начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Брионес Гинеста/Оливер Санчес выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Брионес Гинеста/Оливер Санчес сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Паррес Аскойтиа/Роска — Брионес Гинеста/Оливер Санчес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Паррес Аскойтиа/Роска и Брионес Гинеста/Оливер Санчес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Паррес Аскойтиа/Роска и Брионес Гинеста/Оливер Санчес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Паррес Аскойтиа/Роска и Брионес Гинеста/Оливер Санчес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Паррес Аскойтиа/Роска и Брионес Гинеста/Оливер Санчес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Паррес Аскойтиа/Роска — Брионес Гинеста/Оливер Санчес: в ожидании «эйсов»

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Паррес Аскойтиа/Роска и Брионес Гинеста/Оливер Санчес, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Паррес Аскойтиа/Роска и Брионес Гинеста/Оливер Санчес уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Паррес Аскойтиа/Роска — Брионес Гинеста/Оливер Санчес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Паррес Аскойтиа/Роска и Брионес Гинеста/Оливер Санчес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Паррес Аскойтиа/Роска, и Брионес Гинеста/Оливер Санчес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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