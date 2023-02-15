Прогноз Хэбэй Вин Пауэр (жен) — Иннер Монголия (жен) (16-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Хэбэй Вин Пауэр (жен) — Иннер Монголия (жен). Прогноз, ставки на матч (16.02.23)

16-го февраля 2023 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Хэбэй Вин Пауэр (жен) примет соперника по национальному первенству Иннер Монголия (жен).



В 05:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Хэбэй Вин Пауэр (жен) и Иннер Монголия (жен) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 16-го февраля 2023 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Иннер Монголия (жен) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Хэбэй Вин Пауэр (жен) — Иннер Монголия (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Хэбэй Вин Пауэр (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Иннер Монголия (жен). Данный поединок будет сыгран 16-го февраля 2023 года, а по московскому времени его начало состоится в 05:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Иннер Монголия (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Хэбэй Вин Пауэр (жен)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Хэбэй Вин Пауэр (жен) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Хэбэй Вин Пауэр (жен) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Хэбэй Вин Пауэр (жен) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Иннер Монголия (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Иннер Монголия (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Иннер Монголия (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Иннер Монголия (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чемпионат Китая, Хэбэй Вин Пауэр (жен) — Иннер Монголия (жен)

Вплоть до 16-го февраля 2023 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Хэбэй Вин Пауэр (жен) — Иннер Монголия (жен). А так как начало встречи в 05:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Хэбэй Вин Пауэр (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Хэбэй Вин Пауэр (жен) — Иннер Монголия (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (16.02.23)

Хэбэй Вин Пауэр (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Хэбэй Вин Пауэр (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Хэбэй Вин Пауэр (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Хэбэй Вин Пауэр (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Иннер Монголия (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Иннер Монголия (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Иннер Монголия (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Иннер Монголия (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Хэбэй Вин Пауэр (жен) — Иннер Монголия (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 16-го февраля 2023 года, и в его рамках состоится поединок Хэбэй Вин Пауэр (жен) — Иннер Монголия (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 05:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Хэбэй Вин Пауэр (жен) — Иннер Монголия (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Хэбэй Вин Пауэр (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Хэбэй Вин Пауэр (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Хэбэй Вин Пауэр (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Хэбэй Вин Пауэр (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Иннер Монголия (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Иннер Монголия (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хэбэй Вин Пауэр (жен) — Иннер Монголия (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Хэбэй Вин Пауэр (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Хэбэй Вин Пауэр (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Хэбэй Вин Пауэр (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Иннер Монголия (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Иннер Монголия (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Иннер Монголия (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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