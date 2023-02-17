Прогноз на бой Адан Мохамед (Вел) — Франциско Родригез 17-го февраля 2023 года

«Адан Мохамед (Вел)» – «Франциско Родригез». 17.02.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17-го февраля должен состояться бой Адан Мохамед (Вел) — Франциско Родригез, который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Адан Мохамед (Вел) и Франциско Родригез никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Адан Мохамед (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 17-го февраля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Франциско Родригез, так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Адан Мохамед (Вел) — Франциско Родригез:

победа Адан Мохамед (Вел) – 1.012, ничья – 39, победа Франциско Родригез – 14.5

Прогноз на матч Адан Мохамед (Вел) – Франциско Родригез Бои, титульный бой, 17-го февраля :

Ставки по коэффициенту 1.012 окажутся выигрышными, если Адан Мохамед (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Франциско Родригез, то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 14.5.

История личных встреч

На данный момент Адан Мохамед (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Адан Мохамед (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Адан Мохамед (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Адан Мохамед (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Франциско Родригез не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Франциско Родригез обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Франциско Родригез одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Франциско Родригез не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Франциско Родригез провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Адан Мохамед (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Адан Мохамед (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Адан Мохамед (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Адан Мохамед (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Франциско Родригез провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Франциско Родригез имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Франциско Родригез умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Франциско Родригез одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Адан Мохамед (Вел) – Франциско Родригез 17.02.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Адан Мохамед (Вел) и Франциско Родригез. Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Адан Мохамед (Вел) и Франциско Родригез остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Адан Мохамед (Вел) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Франциско Родригез тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Адан Мохамед (Вел) легко справится с таким соперником, как Франциско Родригез. Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Адан Мохамед (Вел) и Франциско Родригез, спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Франциско Родригез одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Адан Мохамед (Вел)

Адан Мохамед (Вел) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Адан Мохамед (Вел) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Адан Мохамед (Вел) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Адан Мохамед (Вел) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Адан Мохамед (Вел) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Франциско Родригез

Сейчас Франциско Родригез находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Франциско Родригез не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Франциско Родригез еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Франциско Родригез это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Франциско Родригез имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Адан Мохамед (Вел) — Франциско Родригез. Прогноз и ставки на матч. Бои 17-го февраля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Адан Мохамед (Вел) — Франциско Родригез основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Адан Мохамед (Вел) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Адан Мохамед (Вел) будет намного сильнее, чем Франциско Родригез, так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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