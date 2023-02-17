Прогноз на бой Юссуф Бинате (Фра) — Тито Мартинс (Бра) 17-го февраля

«Юссуф Бинате (Фра)» – «Тито Мартинс (Бра)». 17.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17-го февраля 2023 года состоится интересный поединок Юссуф Бинате (Фра) — Тито Мартинс (Бра), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:59 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 17-го февраля 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Юссуф Бинате (Фра) — Тито Мартинс (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 20:59, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юссуф Бинате (Фра) — Тито Мартинс (Бра):

победа Юссуф Бинате (Фра) – 0, ничья – 0, победа Тито Мартинс (Бра) – 0

Прогноз на матч Юссуф Бинате (Фра) – Тито Мартинс (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го февраля 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Юссуф Бинате (Фра) — Тито Мартинс (Бра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Юссуф Бинате (Фра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Юссуф Бинате (Фра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Юссуф Бинате (Фра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Юссуф Бинате (Фра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Юссуф Бинате (Фра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Тито Мартинс (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Тито Мартинс (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Тито Мартинс (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Тито Мартинс (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Тито Мартинс (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Юссуф Бинате (Фра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Юссуф Бинате (Фра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Юссуф Бинате (Фра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Юссуф Бинате (Фра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Тито Мартинс (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Тито Мартинс (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Тито Мартинс (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Тито Мартинс (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Тито Мартинс (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Тито Мартинс (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Тито Мартинс (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Юссуф Бинате (Фра) – Тито Мартинс (Бра) 17.02.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Юссуф Бинате (Фра) и Тито Мартинс (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Юссуф Бинате (Фра) и Тито Мартинс (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Юссуф Бинате (Фра) и Тито Мартинс (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Юссуф Бинате (Фра) и Тито Мартинс (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Юссуф Бинате (Фра) и Тито Мартинс (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Юссуф Бинате (Фра) — Тито Мартинс (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Тито Мартинс (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Юссуф Бинате (Фра)

Хотя Юссуф Бинате (Фра) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Юссуф Бинате (Фра) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Юссуф Бинате (Фра) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Юссуф Бинате (Фра) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Юссуф Бинате (Фра) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Тито Мартинс (Бра)

Уже несколько лет Тито Мартинс (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Тито Мартинс (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Тито Мартинс (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Юссуф Бинате (Фра) — Тито Мартинс (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го февраля 2023 года

Несмотря на то, что Юссуф Бинате (Фра) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Тито Мартинс (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Юссуф Бинате (Фра) — Тито Мартинс (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Юссуф Бинате (Фра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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