Прогноз на бой Амбер Террелл (США) — Кендра Макинтайр (США) 18 февраля

«Амбер Террелл (США)» – «Кендра Макинтайр (США)». 18.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 18-го февраля состоится интересный поединок Амбер Террелл (США) — Кендра Макинтайр (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 02:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 02:00 по московскому времени Амбер Террелл (США) и Кендра Макинтайр (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 18-го февраля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Амбер Террелл (США) и Кендра Макинтайр (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Амбер Террелл (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Амбер Террелл (США) — Кендра Макинтайр (США):

победа Амбер Террелл (США) – 0, ничья – 0, победа Кендра Макинтайр (США) – 0

Прогноз на матч Амбер Террелл (США) – Кендра Макинтайр (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го февраля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Амбер Террелл (США) станет победителем боя. Если выиграет Кендра Макинтайр (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Амбер Террелл (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Амбер Террелл (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Амбер Террелл (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Амбер Террелл (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Амбер Террелл (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Амбер Террелл (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Кендра Макинтайр (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Кендра Макинтайр (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Кендра Макинтайр (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Кендра Макинтайр (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Кендра Макинтайр (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Амбер Террелл (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Амбер Террелл (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Амбер Террелл (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Амбер Террелл (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Амбер Террелл (США) валится с ног. К тому же, Амбер Террелл (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Амбер Террелл (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Кендра Макинтайр (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Кендра Макинтайр (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Кендра Макинтайр (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Кендра Макинтайр (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Кендра Макинтайр (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Кендра Макинтайр (США) должен задуматься о своей обороне.

Амбер Террелл (США) – Кендра Макинтайр (США) 18.02.23

Появление на ринге таких бойцов, как Амбер Террелл (США) и Кендра Макинтайр (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Амбер Террелл (США) и Кендра Макинтайр (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Амбер Террелл (США) и Кендра Макинтайр (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Амбер Террелл (США) и Кендра Макинтайр (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Амбер Террелл (США) и Кендра Макинтайр (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Амбер Террелл (США) — Кендра Макинтайр (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Амбер Террелл (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Амбер Террелл (США) в данный момент сильнее, нежели Кендра Макинтайр (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Амбер Террелл (США)

Так как Амбер Террелл (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Амбер Террелл (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Амбер Террелл (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Амбер Террелл (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Кендра Макинтайр (США)

В своей карьере Кендра Макинтайр (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Кендра Макинтайр (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Кендра Макинтайр (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Кендра Макинтайр (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Амбер Террелл (США) — Кендра Макинтайр (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го февраля

В настоящее время Амбер Террелл (США) и Кендра Макинтайр (США) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Амбер Террелл (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Амбер Террелл (США) является очевидным фаворитом, ведь Кендра Макинтайр (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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