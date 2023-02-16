Прогноз Сандипти Сингх Рао — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати (17 февраля), ставки и коэффициенты

Сандипти Сингх Рао — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. Прогноз, ставки на матч (17.02.23)

17 февраля в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сандипти Сингх Рао , а противостоять в этом поединке будет Шривалли Рашмикаа Бхамидипати.



Буквально несколько дней назад Сандипти Сингх Рао и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати играли свои матчи, а теперь уже 17 февраля им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 07:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Сандипти Сингх Рао имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сандипти Сингх Рао — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Сандипти Сингх Рао — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати, которая пройдет 17 февраля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 07:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Сандипти Сингх Рао

В большинстве своих выигранных поединков Сандипти Сингх Рао берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Сандипти Сингх Рао с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Сандипти Сингх Рао сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Сандипти Сингх Рао также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Шривалли Рашмикаа Бхамидипати теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Шривалли Рашмикаа Бхамидипати испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Шривалли Рашмикаа Бхамидипати выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Шривалли Рашмикаа Бхамидипати занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Сандипти Сингх Рао» — «Шривалли Рашмикаа Бхамидипати»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Сандипти Сингх Рао и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Сандипти Сингх Рао и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Сандипти Сингх Рао — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати (17 февраля), ставки и коэффициенты

Сандипти Сингх Рао

К данному турниру Сандипти Сингх Рао подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Сандипти Сингх Рао находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Сандипти Сингх Рао не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Сандипти Сингх Рао старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Сандипти Сингх Рао демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Шривалли Рашмикаа Бхамидипати

Этот сезон Шривалли Рашмикаа Бхамидипати проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Шривалли Рашмикаа Бхамидипати снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Шривалли Рашмикаа Бхамидипати слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Шривалли Рашмикаа Бхамидипати допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Сандипти Сингх Рао — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Сандипти Сингх Рао и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Сандипти Сингх Рао и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Сандипти Сингх Рао и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Сандипти Сингх Рао — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати: в ожидании «эйсов»

Сандипти Сингх Рао и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сандипти Сингх Рао имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Шривалли Рашмикаа Бхамидипати хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сандипти Сингх Рао. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Шривалли Рашмикаа Бхамидипати умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сандипти Сингх Рао довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Шривалли Рашмикаа Бхамидипати вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сандипти Сингх Рао.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сандипти Сингх Рао — Шривалли Рашмикаа Бхамидипати. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Сандипти Сингх Рао и Шривалли Рашмикаа Бхамидипати, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-652108-prognoz-na-match-uganda-zhen-yuzhnyy-sudan-zhen-ot-eksperta-16-02-23/