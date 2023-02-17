Прогноз на бой Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) — Иони Лоуренс (Анг) 17-го февраля 2023 года

«Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи)» – «Иони Лоуренс (Анг)». 17.02.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 17 февраля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) — Иони Лоуренс (Анг). На ринге его участники появятся в 15:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) обладает несколькими чемпионскими титулами и 17 февраля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Иони Лоуренс (Анг), так что вряд ли в 15:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) — Иони Лоуренс (Анг):

победа Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Иони Лоуренс (Анг) – 0

Прогноз на матч Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) – Иони Лоуренс (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17 февраля :

Так как Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Иони Лоуренс (Анг) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Иони Лоуренс (Анг) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Иони Лоуренс (Анг) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Иони Лоуренс (Анг) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Иони Лоуренс (Анг) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Иони Лоуренс (Анг) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Иони Лоуренс (Анг) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Иони Лоуренс (Анг) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Иони Лоуренс (Анг) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Иони Лоуренс (Анг) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Иони Лоуренс (Анг), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) – Иони Лоуренс (Анг) 17.02.23

Появление на ринге таких бойцов, как Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) и Иони Лоуренс (Анг) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) и Иони Лоуренс (Анг). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) и Иони Лоуренс (Анг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) и Иони Лоуренс (Анг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) и Иони Лоуренс (Анг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) и Иони Лоуренс (Анг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) — Иони Лоуренс (Анг) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Иони Лоуренс (Анг) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи)

В своей профессиональной карьере Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Иони Лоуренс (Анг)

Прошлый бой Иони Лоуренс (Анг) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Иони Лоуренс (Анг) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Иони Лоуренс (Анг) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Иони Лоуренс (Анг) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) — Иони Лоуренс (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17 февраля

В настоящее время Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) и Иони Лоуренс (Анг) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Иони Лоуренс (Анг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Плоймуангджан Смайл Муайтай (Таи).

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