Прогноз на бой Шейн Мозли-младший (США) — Марио Альберто Лозано (Мек) 19 февраля

«Шейн Мозли-младший (США)» – «Марио Альберто Лозано (Мек)». 19.02.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 19-го февраля 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Шейн Мозли-младший (США) — Марио Альберто Лозано (Мек). На ринге его участники появятся в 04:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Шейн Мозли-младший (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 19-го февраля 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Шейн Мозли-младший (США) — Марио Альберто Лозано (Мек). Это будет продолжаться вплоть до 04:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шейн Мозли-младший (США) — Марио Альберто Лозано (Мек):

победа Шейн Мозли-младший (США) – 0, ничья – 0, победа Марио Альберто Лозано (Мек) – 0

Прогноз на матч Шейн Мозли-младший (США) – Марио Альберто Лозано (Мек) Бои, титульный бой, 19-го февраля 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Шейн Мозли-младший (США) — Марио Альберто Лозано (Мек) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Шейн Мозли-младший (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Шейн Мозли-младший (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Шейн Мозли-младший (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Шейн Мозли-младший (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Шейн Мозли-младший (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Шейн Мозли-младший (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Шейн Мозли-младший (США) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Марио Альберто Лозано (Мек) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Марио Альберто Лозано (Мек) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Марио Альберто Лозано (Мек) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Марио Альберто Лозано (Мек) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Марио Альберто Лозано (Мек) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Шейн Мозли-младший (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Шейн Мозли-младший (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Шейн Мозли-младший (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Шейн Мозли-младший (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Шейн Мозли-младший (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Марио Альберто Лозано (Мек) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Марио Альберто Лозано (Мек) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Марио Альберто Лозано (Мек) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Марио Альберто Лозано (Мек) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Шейн Мозли-младший (США) – Марио Альберто Лозано (Мек) 19.02.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Шейн Мозли-младший (США) и Марио Альберто Лозано (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Шейн Мозли-младший (США) и Марио Альберто Лозано (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Шейн Мозли-младший (США) и Марио Альберто Лозано (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Шейн Мозли-младший (США) и Марио Альберто Лозано (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Шейн Мозли-младший (США) и Марио Альберто Лозано (Мек), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Шейн Мозли-младший (США) выиграет бой.

Титульный бой Шейн Мозли-младший (США) — Марио Альберто Лозано (Мек) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Марио Альберто Лозано (Мек) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Шейн Мозли-младший (США)

Шейн Мозли-младший (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Шейн Мозли-младший (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Шейн Мозли-младший (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Шейн Мозли-младший (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Шейн Мозли-младший (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Марио Альберто Лозано (Мек)

На сегодняшний день Марио Альберто Лозано (Мек) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Марио Альберто Лозано (Мек) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Марио Альберто Лозано (Мек) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Марио Альберто Лозано (Мек) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Шейн Мозли-младший (США) — Марио Альберто Лозано (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 19-го февраля 2023 года

Так как Шейн Мозли-младший (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Марио Альберто Лозано (Мек).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Шейн Мозли-младший (США) — Марио Альберто Лозано (Мек) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Шейн Мозли-младший (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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