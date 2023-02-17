Прогноз на бой Джастин Лонгория (США) — Джозеф Агилар (США) 18-го февраля

«Джастин Лонгория (США)» – «Джозеф Агилар (США)». 18.02.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 18-го февраля 2023 года должен состояться бой Джастин Лонгория (США) — Джозеф Агилар (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джастин Лонгория (США) и Джозеф Агилар (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Джастин Лонгория (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 18-го февраля 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джозеф Агилар (США), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джастин Лонгория (США) — Джозеф Агилар (США):

победа Джастин Лонгория (США) – 0, ничья – 0, победа Джозеф Агилар (США) – 0

Прогноз на матч Джастин Лонгория (США) – Джозеф Агилар (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18-го февраля 2023 года :

Так как Джастин Лонгория (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Джозеф Агилар (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джастин Лонгория (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джастин Лонгория (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джастин Лонгория (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джастин Лонгория (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джастин Лонгория (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Джозеф Агилар (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джозеф Агилар (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джозеф Агилар (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джозеф Агилар (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джозеф Агилар (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Джастин Лонгория (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джастин Лонгория (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джастин Лонгория (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джастин Лонгория (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джастин Лонгория (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джастин Лонгория (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Джозеф Агилар (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джозеф Агилар (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джозеф Агилар (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джозеф Агилар (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джозеф Агилар (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джозеф Агилар (США) должен задуматься о своей обороне.

Джастин Лонгория (США) – Джозеф Агилар (США) 18.02.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джастин Лонгория (США) и Джозеф Агилар (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Джастин Лонгория (США) и Джозеф Агилар (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джастин Лонгория (США) и Джозеф Агилар (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джастин Лонгория (США) и Джозеф Агилар (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джастин Лонгория (США) легко справится с таким соперником, как Джозеф Агилар (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Джастин Лонгория (США) — Джозеф Агилар (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Джозеф Агилар (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Джастин Лонгория (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Джастин Лонгория (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Джастин Лонгория (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Джастин Лонгория (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Джастин Лонгория (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Джозеф Агилар (США)

Прошлый бой Джозеф Агилар (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Джозеф Агилар (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Джозеф Агилар (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Джозеф Агилар (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Джастин Лонгория (США) — Джозеф Агилар (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18-го февраля 2023 года

Спортивные эксперты считают, что Джастин Лонгория (США) сейчас намного сильнее, чем Джозеф Агилар (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Джастин Лонгория (США) сейчас находится на пике формы, так что Джозеф Агилар (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джастин Лонгория (США).

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