Прогноз Донгбу Проми — Самсунг Тандерс (27 января), ставки и коэффициенты

Донгбу Проми — Самсунг Тандерс (27.01.2020), ставки и коэффициенты

Больше прогнозов на stavka.tv Читать прогнозы Больше прогнозов на stavka.tv Читать прогнозы

Более 18000 прогнозов каждый день Присоединяйся и выигрывай

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Донгбу Проми — Самсунг Тандерс:

Донгбу Проми

Баскетболисты клубов Донгбу Проми и Самсунг Тандерс в 11:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 27.01.2020. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Донгбу Проми одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Донгбу Проми также является лидером по количеству побед.В 11:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Донгбу Проми - Самсунг Тандерс. Матч назначен на 27.01.2020, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Донгбу Проми переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Донгбу Проми больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Донгбу Проми еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.

Сомневаешься в таком исходе? Участвуй в любом из четырёх конкурсов прогнозов с общим призовым фондом в 250 000 рублей, основной - уже стартовал Участвовать

Самсунг Тандерс

Президент баскетбольного клуба Самсунг Тандерс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Самсунг Тандерс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Самсунг Тандерс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Чемпионат Южной Кореи, Донгбу Проми — Самсунг Тандерс

Более 18000 прогнозов в твоем телефоне Скачать приложение

Донгбу Проми — Самсунг Тандерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.01.20)

Донгбу Проми

Самсунг Тандерс

Растопи лед с Дашей Мироновой Делай ставки на хоккей с экспертом Ставка ТВ - Дарьей Мироновой. Более 6000 верных прогнозов. Участвовать

Сегодня матч Донгбу Проми — Самсунг Тандерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Донгбу Проми - Самсунг Тандерс: хозяева докажут превосходство над соперником

СЕГОДНЯ МАТЧ Донгбу Проми - Самсунг Тандерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Баскетбольный клуб Донгбу Проми свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 27.01.2020. На этот раз соперником хозяев будет Самсунг Тандерс, так что в 11:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Донгбу Проми. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.Сейчас баскетбольный клуб Донгбу Проми демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Донгбу Проми играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Донгбу Проми вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.После того, как баскетбольный клуб Самсунг Тандерс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Самсунг Тандерс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Самсунг Тандерс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.Баскетбольный клуб Донгбу Проми после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 27.01.2020 сыграет матч против БК Самсунг Тандерс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 11:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Донгбу Проми также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Донгбу Проми провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Донгбу Проми показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Донгбу Проми и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных. Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Самсунг Тандерс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Самсунг Тандерс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Самсунг Тандерс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Самсунг Тандерс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Донгбу Проми просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Донгбу Проми совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Донгбу Проми выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих. В данный момент баскетбольный клуб Самсунг Тандерс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Самсунг Тандерс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Самсунг Тандерс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.

http://evolvegame.ru/cat4-232534-prognozy-i-stavki-na-match-independiente-de-oliva-9-iyulya-rio-tersero-27-01-20/