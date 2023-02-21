Прогноз на бой Шамиль Закирасулов (Рос) — Андрей Евдокимов (Рос) 23 февраля

«Шамиль Закирасулов (Рос)» – «Андрей Евдокимов (Рос)». 23.02.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 23-го февраля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Шамиль Закирасулов (Рос) — Андрей Евдокимов (Рос). На ринге его участники появятся в 18:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Шамиль Закирасулов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 18:00 по московскому времени Шамиль Закирасулов (Рос) и Андрей Евдокимов (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 23-го февраля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Шамиль Закирасулов (Рос) и Андрей Евдокимов (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Шамиль Закирасулов (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шамиль Закирасулов (Рос) — Андрей Евдокимов (Рос):

победа Шамиль Закирасулов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Андрей Евдокимов (Рос) – 0

Прогноз на матч Шамиль Закирасулов (Рос) – Андрей Евдокимов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23-го февраля :

Так как Шамиль Закирасулов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Андрей Евдокимов (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Шамиль Закирасулов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Шамиль Закирасулов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Шамиль Закирасулов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Шамиль Закирасулов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Шамиль Закирасулов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Шамиль Закирасулов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Шамиль Закирасулов (Рос) может и не устоять на ногах.

Андрей Евдокимов (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Андрей Евдокимов (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Андрей Евдокимов (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Андрей Евдокимов (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Андрей Евдокимов (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Шамиль Закирасулов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Шамиль Закирасулов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Шамиль Закирасулов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Шамиль Закирасулов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Шамиль Закирасулов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Шамиль Закирасулов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Андрей Евдокимов (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Андрей Евдокимов (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Андрей Евдокимов (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Андрей Евдокимов (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Андрей Евдокимов (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Шамиль Закирасулов (Рос) – Андрей Евдокимов (Рос) 23.02.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Шамиль Закирасулов (Рос) и Андрей Евдокимов (Рос), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Шамиль Закирасулов (Рос) и Андрей Евдокимов (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Шамиль Закирасулов (Рос) и Андрей Евдокимов (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Шамиль Закирасулов (Рос) и Андрей Евдокимов (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Шамиль Закирасулов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Андрей Евдокимов (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Шамиль Закирасулов (Рос).

Титульный бой Шамиль Закирасулов (Рос) — Андрей Евдокимов (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Андрей Евдокимов (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Шамиль Закирасулов (Рос)

На самом деле Шамиль Закирасулов (Рос) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Шамиль Закирасулов (Рос) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Шамиль Закирасулов (Рос) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Шамиль Закирасулов (Рос) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Шамиль Закирасулов (Рос) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Андрей Евдокимов (Рос)

На данный момент Андрей Евдокимов (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Андрей Евдокимов (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Андрей Евдокимов (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Андрей Евдокимов (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Андрей Евдокимов (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Шамиль Закирасулов (Рос) — Андрей Евдокимов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23-го февраля

Так как Шамиль Закирасулов (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Андрей Евдокимов (Рос).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Шамиль Закирасулов (Рос) и Андрей Евдокимов (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Шамиль Закирасулов (Рос) выиграет с помощью нокаута.

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