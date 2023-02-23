Прогноз Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (23.02.2023), ставки и коэффициенты

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (23.02.23)

23 февраля в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз примет соперника по национальному первенству Арканзас Стэйт Рэд Вулфс.



23 февраля состоится баскетбольный матч Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз – Арканзас Стэйт Рэд Вулфс, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 04:30. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз проводит на своей площадке, и 23 февраля хозяевам предстоит матч против игроков клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 04:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз, а один раз сильнее были игроки БК Арканзас Стэйт Рэд Вулфс.

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

В этом сезоне баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз нет более травмированных игроков основы.



Арканзас Стэйт Рэд Вулфс

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Арканзас Стэйт Рэд Вулфс на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

NCAA, Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс

На 23 февраля организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 04:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс (23 февраля), ставки и коэффициенты

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз

В последние годы Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Арканзас Стэйт Рэд Вулфс

Два года назад баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс пройдет 23 февраля, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 04:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Арканзас Стэйт Рэд Вулфс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз — Арканзас Стэйт Рэд Вулфс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Луизиана Лафайетт Реджин Кайджанз все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Арканзас Стэйт Рэд Вулфс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Арканзас Стэйт Рэд Вулфс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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