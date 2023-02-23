Прогноз Вуйич/Раи — Бэйлдон/Винтер (23.02.2023), ставки и коэффициенты

Вуйич/Раи — Бэйлдон/Винтер. Прогноз, ставки на матч. ITF (23.02.23)

23 февраля в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вуйич/Раи , а противостоять в этом поединке будет Бэйлдон/Винтер.



23 февраля в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Вуйич/Раи — Бэйлдон/Винтер. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 06:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Вуйич/Раи и Бэйлдон/Винтер одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вуйич/Раи — Бэйлдон/Винтер:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 23 февраля откроет его противостояние Вуйич/Раи — Бэйлдон/Винтер. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 06:30 по МСК, то есть до начала игры. Вуйич/Раи и Бэйлдон/Винтер отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бэйлдон/Винтер может гордиться семью победами, а вот Вуйич/Раи имеет только пять выигранных встреч.

Вуйич/Раи

В этом сезоне Вуйич/Раи показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Вуйич/Раи играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Вуйич/Раи умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Вуйич/Раи и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Вуйич/Раи будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Вуйич/Раи чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Бэйлдон/Винтер

Во взрослом туре Бэйлдон/Винтер проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Бэйлдон/Винтер пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Бэйлдон/Винтер предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Бэйлдон/Винтер еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Вуйич/Раи — Бэйлдон/Винтер

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Вуйич/Раи и Бэйлдон/Винтер будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Вуйич/Раи — Бэйлдон/Винтер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.02.23)

Вуйич/Раи

К данному турниру Вуйич/Раи подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Вуйич/Раи находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Вуйич/Раи не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Вуйич/Раи старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Вуйич/Раи демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Бэйлдон/Винтер

В этом сезоне Бэйлдон/Винтер не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Бэйлдон/Винтер сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Бэйлдон/Винтер допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Бэйлдон/Винтер допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Бэйлдон/Винтер демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Вуйич/Раи — Бэйлдон/Винтер Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Вуйич/Раи и Бэйлдон/Винтер. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Вуйич/Раи и Бэйлдон/Винтер встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Вуйич/Раи и Бэйлдон/Винтер довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Вуйич/Раи и Бэйлдон/Винтер подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Вуйич/Раи — Бэйлдон/Винтер: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вуйич/Раи имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вуйич/Раи и Бэйлдон/Винтер отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бэйлдон/Винтер в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вуйич/Раи превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бэйлдон/Винтер сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вуйич/Раи гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вуйич/Раи — Бэйлдон/Винтер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вуйич/Раи и Бэйлдон/Винтер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вуйич/Раи и Бэйлдон/Винтер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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