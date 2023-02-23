Прогноз на бой Ахмет Балькизов (Рос) — Клеверсон Силва (Бра) 25 февраля

«Ахмет Балькизов (Рос)» – «Клеверсон Силва (Бра)». 25.02.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ахмет Балькизов (Рос) проведет 25 февраля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Клеверсон Силва (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 25 февраля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Ахмет Балькизов (Рос) — Клеверсон Силва (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 19:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ахмет Балькизов (Рос) — Клеверсон Силва (Бра):

победа Ахмет Балькизов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Клеверсон Силва (Бра) – 0

Прогноз на матч Ахмет Балькизов (Рос) – Клеверсон Силва (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25 февраля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Ахмет Балькизов (Рос) не очень выгодно, а вот Клеверсон Силва (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Ахмет Балькизов (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ахмет Балькизов (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ахмет Балькизов (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ахмет Балькизов (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ахмет Балькизов (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Клеверсон Силва (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Клеверсон Силва (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Клеверсон Силва (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Клеверсон Силва (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Клеверсон Силва (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Ахмет Балькизов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Ахмет Балькизов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Ахмет Балькизов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Ахмет Балькизов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Клеверсон Силва (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Клеверсон Силва (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Клеверсон Силва (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Клеверсон Силва (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Клеверсон Силва (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Клеверсон Силва (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Ахмет Балькизов (Рос) – Клеверсон Силва (Бра) 25.02.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Ахмет Балькизов (Рос) и Клеверсон Силва (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Ахмет Балькизов (Рос) и Клеверсон Силва (Бра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Ахмет Балькизов (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Клеверсон Силва (Бра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Ахмет Балькизов (Рос) и Клеверсон Силва (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Ахмет Балькизов (Рос) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Ахмет Балькизов (Рос) и Клеверсон Силва (Бра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Клеверсон Силва (Бра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Ахмет Балькизов (Рос)

Свою самую выдающуюся победу Ахмет Балькизов (Рос) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Ахмет Балькизов (Рос) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Ахмет Балькизов (Рос) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Ахмет Балькизов (Рос) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Ахмет Балькизов (Рос) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Клеверсон Силва (Бра)

Сейчас Клеверсон Силва (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Клеверсон Силва (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Клеверсон Силва (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Клеверсон Силва (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Клеверсон Силва (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Ахмет Балькизов (Рос) — Клеверсон Силва (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25 февраля

Никто не сомневается, что Ахмет Балькизов (Рос) намного сильнее, чем Клеверсон Силва (Бра), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Ахмет Балькизов (Рос) легко справится с таким соперником, как Клеверсон Силва (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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