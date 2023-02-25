Прогноз на бой Асаэль Аджудж (Фра) — Лиам Маккракен (Анг) 25-го февраля

«Асаэль Аджудж (Фра)» – «Лиам Маккракен (Анг)». 25.02.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 25-го февраля должен состояться бой Асаэль Аджудж (Фра) — Лиам Маккракен (Анг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Асаэль Аджудж (Фра) и Лиам Маккракен (Анг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 19:30 по московскому времени Асаэль Аджудж (Фра) и Лиам Маккракен (Анг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 25-го февраля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Асаэль Аджудж (Фра) и Лиам Маккракен (Анг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Асаэль Аджудж (Фра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Асаэль Аджудж (Фра) — Лиам Маккракен (Анг):

победа Асаэль Аджудж (Фра) – 0, ничья – 0, победа Лиам Маккракен (Анг) – 0

Прогноз на матч Асаэль Аджудж (Фра) – Лиам Маккракен (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 25-го февраля :

Из-за того, что все ставят на то, что Асаэль Аджудж (Фра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Лиам Маккракен (Анг) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Асаэль Аджудж (Фра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Асаэль Аджудж (Фра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Асаэль Аджудж (Фра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Асаэль Аджудж (Фра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Асаэль Аджудж (Фра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Лиам Маккракен (Анг) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Лиам Маккракен (Анг) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Лиам Маккракен (Анг), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Лиам Маккракен (Анг) должен быть в хорошей физической форме. Лиам Маккракен (Анг) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Асаэль Аджудж (Фра) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Асаэль Аджудж (Фра) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Асаэль Аджудж (Фра) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Асаэль Аджудж (Фра) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Асаэль Аджудж (Фра) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Лиам Маккракен (Анг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Лиам Маккракен (Анг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Лиам Маккракен (Анг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Лиам Маккракен (Анг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Лиам Маккракен (Анг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Лиам Маккракен (Анг) должен задуматься о своей обороне.

Асаэль Аджудж (Фра) – Лиам Маккракен (Анг) 25.02.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Асаэль Аджудж (Фра) и Лиам Маккракен (Анг), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Асаэль Аджудж (Фра) и Лиам Маккракен (Анг). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Асаэль Аджудж (Фра) и Лиам Маккракен (Анг) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Асаэль Аджудж (Фра) и Лиам Маккракен (Анг) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Асаэль Аджудж (Фра) легко справится с таким соперником, как Лиам Маккракен (Анг). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Асаэль Аджудж (Фра) в данный момент сильнее, нежели Лиам Маккракен (Анг), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Асаэль Аджудж (Фра)

Несмотря на то, что Асаэль Аджудж (Фра) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Асаэль Аджудж (Фра) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Асаэль Аджудж (Фра) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Асаэль Аджудж (Фра) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Лиам Маккракен (Анг)

Сейчас Лиам Маккракен (Анг) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Лиам Маккракен (Анг) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Лиам Маккракен (Анг) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Лиам Маккракен (Анг) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Лиам Маккракен (Анг) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Асаэль Аджудж (Фра) — Лиам Маккракен (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 25-го февраля

На титульный бой Асаэль Аджудж (Фра) — Лиам Маккракен (Анг) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Асаэль Аджудж (Фра) и Лиам Маккракен (Анг), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Асаэль Аджудж (Фра) выиграет бой.

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