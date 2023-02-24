УНЛВ Раннин Рэбелс — Эйр Форс Фальконс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.02.23)

Прогноз УНЛВ Раннин Рэбелс — Эйр Форс Фальконс (25-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч УНЛВ Раннин Рэбелс — Эйр Форс Фальконс 25-го февраля 2023 года

25-го февраля 2023 года в 05:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс примет соперника по национальному первенству Эйр Форс Фальконс.



В 05:30 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей УНЛВ Раннин Рэбелс – Эйр Форс Фальконс, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 25-го февраля 2023 года, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Эйр Форс Фальконс.



УНЛВ Раннин Рэбелс — Эйр Форс Фальконс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 05:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов УНЛВ Раннин Рэбелс и Эйр Форс Фальконс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 25-го февраля 2023 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Эйр Форс Фальконс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК УНЛВ Раннин Рэбелс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

УНЛВ Раннин Рэбелс

Баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Эйр Форс Фальконс

На данный момент баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Эйр Форс Фальконс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Эйр Форс Фальконс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч УНЛВ Раннин Рэбелс — Эйр Форс Фальконс

На 25-го февраля 2023 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч УНЛВ Раннин Рэбелс — Эйр Форс Фальконс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 05:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



УНЛВ Раннин Рэбелс — Эйр Форс Фальконс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (25.02.23)

УНЛВ Раннин Рэбелс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК УНЛВ Раннин Рэбелс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба УНЛВ Раннин Рэбелс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Эйр Форс Фальконс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч УНЛВ Раннин Рэбелс — Эйр Форс Фальконс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча УНЛВ Раннин Рэбелс — Эйр Форс Фальконс пройдет 25-го февраля 2023 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 05:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

УНЛВ Раннин Рэбелс — Эйр Форс Фальконс: команды сделают акцент на атаку

Прошлый матч баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях УНЛВ Раннин Рэбелс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба УНЛВ Раннин Рэбелс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Эйр Форс Фальконс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ УНЛВ Раннин Рэбелс — Эйр Форс Фальконс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба УНЛВ Раннин Рэбелс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Эйр Форс Фальконс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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