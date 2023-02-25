Прогноз Джоди Анна Бёррэдж — Робин Монтгомери (25.02.2023), ставки и коэффициенты

Джоди Анна Бёррэдж — Робин Монтгомери. Прогноз, ставки на матч (25.02.23)

25-го февраля в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Джоди Анна Бёррэдж , а противостоять в этом поединке будет Робин Монтгомери.



Судья теннисного матча Джоди Анна Бёррэдж — Робин Монтгомери должен дать знак о старте игры в 20:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 25-го февраля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Джоди Анна Бёррэдж и Робин Монтгомери более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Джоди Анна Бёррэдж имеет четыре победы, то Робин Монтгомери может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джоди Анна Бёррэдж — Робин Монтгомери:

Теннисный поединок Джоди Анна Бёррэдж — Робин Монтгомери запланирован организаторами турнира на 25-го февраля, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 20:30 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Джоди Анна Бёррэдж и Робин Монтгомери встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Джоди Анна Бёррэдж имеет три победы при одном поражении.

Джоди Анна Бёррэдж

В этом сезоне Джоди Анна Бёррэдж показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Джоди Анна Бёррэдж играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Джоди Анна Бёррэдж умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Джоди Анна Бёррэдж и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Джоди Анна Бёррэдж будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Джоди Анна Бёррэдж чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Робин Монтгомери

На этом турнире Робин Монтгомери играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Робин Монтгомери все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Робин Монтгомери не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Робин Монтгомери уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Робин Монтгомери на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Робин Монтгомери пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Джоди Анна Бёррэдж и Робин Монтгомери. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Джоди Анна Бёррэдж и Робин Монтгомери должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Джоди Анна Бёррэдж — Робин Монтгомери (25-го февраля), ставки и коэффициенты

Джоди Анна Бёррэдж

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Джоди Анна Бёррэдж выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Джоди Анна Бёррэдж всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Джоди Анна Бёррэдж уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Джоди Анна Бёррэдж занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Джоди Анна Бёррэдж больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Джоди Анна Бёррэдж имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Робин Монтгомери

Несмотря на свой молодой возраст, Робин Монтгомери демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Робин Монтгомери уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Робин Монтгомери станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Робин Монтгомери, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Робин Монтгомери умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Робин Монтгомери имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Джоди Анна Бёррэдж — Робин Монтгомери Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Джоди Анна Бёррэдж и Робин Монтгомери. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Джоди Анна Бёррэдж и Робин Монтгомери встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Джоди Анна Бёррэдж и Робин Монтгомери довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Джоди Анна Бёррэдж и Робин Монтгомери подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Джоди Анна Бёррэдж — Робин Монтгомери: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Джоди Анна Бёррэдж и Робин Монтгомери, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Джоди Анна Бёррэдж сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Робин Монтгомери имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Джоди Анна Бёррэдж – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Джоди Анна Бёррэдж и Робин Монтгомери на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джоди Анна Бёррэдж — Робин Монтгомери. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джоди Анна Бёррэдж и Робин Монтгомери сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джоди Анна Бёррэдж, и Робин Монтгомери будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-659433-prognoz-na-match-koll-troms%d1%91-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-25-02-23/