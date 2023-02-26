Софья Сиссе-Игнатьев — Эмили Гелбер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.02.23)

Прогноз Софья Сиссе-Игнатьев — Эмили Гелбер (26.02.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Софья Сиссе-Игнатьев — Эмили Гелбер 26.02.2023

26.02.2023 в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Софья Сиссе-Игнатьев , а противостоять в этом поединке будет Эмили Гелбер.



Буквально несколько дней назад Софья Сиссе-Игнатьев и Эмили Гелбер играли свои матчи, а теперь уже 26.02.2023 им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 21:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Софья Сиссе-Игнатьев имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Софья Сиссе-Игнатьев — Эмили Гелбер:

Теннисный поединок Софья Сиссе-Игнатьев — Эмили Гелбер запланирован организаторами турнира на 26.02.2023, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 21:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Софья Сиссе-Игнатьев и Эмили Гелбер встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Софья Сиссе-Игнатьев имеет три победы при одном поражении.

Софья Сиссе-Игнатьев

По непонятным причинам Софья Сиссе-Игнатьев в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Софья Сиссе-Игнатьев теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Софья Сиссе-Игнатьев занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Софья Сиссе-Игнатьев играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Софья Сиссе-Игнатьев имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Эмили Гелбер

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Эмили Гелберв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Эмили Гелбер играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Эмили Гелбер держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Эмили Гелбер демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Эмили Гелбер находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

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Софья Сиссе-Игнатьев — Эмили Гелбер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.02.23)

Софья Сиссе-Игнатьев

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Софья Сиссе-Игнатьев выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Софья Сиссе-Игнатьев всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Софья Сиссе-Игнатьев уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Софья Сиссе-Игнатьев занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Софья Сиссе-Игнатьев больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Софья Сиссе-Игнатьев имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Эмили Гелбер

Несмотря на свой молодой возраст, Эмили Гелбер демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Эмили Гелбер уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Эмили Гелбер станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Эмили Гелбер, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Эмили Гелбер умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Эмили Гелбер имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Софья Сиссе-Игнатьев — Эмили Гелбер Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Софья Сиссе-Игнатьев и Эмили Гелбер. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Софья Сиссе-Игнатьев — Эмили Гелбер: погода помешает показать хороший теннис

Софья Сиссе-Игнатьев и Эмили Гелбер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Софья Сиссе-Игнатьев имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Эмили Гелбер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Софья Сиссе-Игнатьев. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Эмили Гелбер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Софья Сиссе-Игнатьев довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Эмили Гелбер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Софья Сиссе-Игнатьев.

СЕГОДНЯ МАТЧ Софья Сиссе-Игнатьев — Эмили Гелбер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Софья Сиссе-Игнатьев и Эмили Гелбер сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Софья Сиссе-Игнатьев, и Эмили Гелбер будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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