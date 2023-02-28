Гуо/Ли — Лиу/Санс-Льянеса Фернандес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.03.23)

Прогноз Гуо/Ли — Лиу/Санс-Льянеса Фернандес (01.03.2023), ставки и коэффициенты

Гуо/Ли — Лиу/Санс-Льянеса Фернандес (01-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

01-го марта 2023 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гуо/Ли , а противостоять в этом поединке будет Лиу/Санс-Льянеса Фернандес.



Теннисное противостояние Гуо/Ли — Лиу/Санс-Льянеса Фернандес пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 01-го марта 2023 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 04:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Гуо/Ли является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Гуо/Ли — Лиу/Санс-Льянеса Фернандес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:00 по Москве Гуо/Ли выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Лиу/Санс-Льянеса Фернандес. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 01-го марта 2023 года. Гуо/Ли не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Гуо/Ли

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Гуо/Ли находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Гуо/Ли является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Гуо/Ли умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Гуо/Ли обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Гуо/Ли может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Лиу/Санс-Льянеса Фернандес

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Лиу/Санс-Льянеса Фернандесв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Лиу/Санс-Льянеса Фернандес играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Лиу/Санс-Льянеса Фернандес держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Лиу/Санс-Льянеса Фернандес демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Лиу/Санс-Льянеса Фернандес находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Гуо/Ли — Лиу/Санс-Льянеса Фернандес

Длительное время Гуо/Ли и Лиу/Санс-Льянеса Фернандес не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Гуо/Ли и Лиу/Санс-Льянеса Фернандес. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Гуо/Ли — Лиу/Санс-Льянеса Фернандес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.03.23)

Гуо/Ли

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Гуо/Ли, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Гуо/Ли уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Гуо/Ли старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Гуо/Ли, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Гуо/Ли не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Гуо/Ли все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Гуо/Ли точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лиу/Санс-Льянеса Фернандес

В этом сезоне Лиу/Санс-Льянеса Фернандес действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Лиу/Санс-Льянеса Фернандес обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Лиу/Санс-Льянеса Фернандес не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Лиу/Санс-Льянеса Фернандес не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Лиу/Санс-Льянеса Фернандес имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Гуо/Ли — Лиу/Санс-Льянеса Фернандес Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Гуо/Ли и Лиу/Санс-Льянеса Фернандес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Гуо/Ли и Лиу/Санс-Льянеса Фернандес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Гуо/Ли и Лиу/Санс-Льянеса Фернандес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Гуо/Ли — Лиу/Санс-Льянеса Фернандес: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Гуо/Ли и Лиу/Санс-Льянеса Фернандес, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Гуо/Ли и Лиу/Санс-Льянеса Фернандес уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуо/Ли — Лиу/Санс-Льянеса Фернандес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Гуо/Ли и Лиу/Санс-Льянеса Фернандес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Гуо/Ли и Лиу/Санс-Льянеса Фернандес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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