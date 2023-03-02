Бэйлдон/Винтер — Брейтуэйт/Верндле. Прогноз, ставки на матч(02.03.23)

Прогноз Бэйлдон/Винтер — Брейтуэйт/Верндле (02 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бэйлдон/Винтер — Брейтуэйт/Верндле 02.03.2023

02.03.2023 в 06:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бэйлдон/Винтер , а противостоять в этом поединке будет Брейтуэйт/Верндле.



Судья теннисного матча Бэйлдон/Винтер — Брейтуэйт/Верндле должен дать знак о старте игры в 06:05 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 02.03.2023, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Бэйлдон/Винтер и Брейтуэйт/Верндле более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Бэйлдон/Винтер имеет четыре победы, то Брейтуэйт/Верндле может похвастаться лишь двумя победами.



Бэйлдон/Винтер — Брейтуэйт/Верндле. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 02.03.2023, так что в разделе тенниса можно найти поединок Бэйлдон/Винтер — Брейтуэйт/Верндле. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 06:05 по Москве, пока не начался поединок. Бэйлдон/Винтер и Брейтуэйт/Верндле еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Бэйлдон/Винтер

В этом сезоне Бэйлдон/Винтер имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Бэйлдон/Винтер может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Бэйлдон/Винтер еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Брейтуэйт/Верндле

На этом турнире Брейтуэйт/Верндле играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Брейтуэйт/Верндле все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Брейтуэйт/Верндле не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Брейтуэйт/Верндле уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Брейтуэйт/Верндле на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Брейтуэйт/Верндле пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Бэйлдон/Винтер — Брейтуэйт/Верндле

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Бэйлдон/Винтер — Брейтуэйт/Верндле. Прогноз, ставки на матч(02.03.23)

Бэйлдон/Винтер

К данному турниру Бэйлдон/Винтер подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Бэйлдон/Винтер находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Бэйлдон/Винтер не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Бэйлдон/Винтер старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Бэйлдон/Винтер демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Брейтуэйт/Верндле

В этом сезоне Брейтуэйт/Верндле не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Брейтуэйт/Верндле сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Брейтуэйт/Верндле допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Брейтуэйт/Верндле допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Брейтуэйт/Верндле демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бэйлдон/Винтер — Брейтуэйт/Верндле Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бэйлдон/Винтер и Брейтуэйт/Верндле аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бэйлдон/Винтер и Брейтуэйт/Верндле обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бэйлдон/Винтер и Брейтуэйт/Верндле постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бэйлдон/Винтер — Брейтуэйт/Верндле: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Бэйлдон/Винтер и Брейтуэйт/Верндле из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Брейтуэйт/Верндле относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Брейтуэйт/Верндле проводит второй или третий матч. А вот Бэйлдон/Винтер как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Бэйлдон/Винтер, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Бэйлдон/Винтер без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Бэйлдон/Винтер вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бэйлдон/Винтер — Брейтуэйт/Верндле. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Бэйлдон/Винтер и Брейтуэйт/Верндле, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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