Прогноз Талса Голден Харрикейн (жен) — Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен) (02-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Талса Голден Харрикейн (жен) — Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен). Прогноз, ставки на матч (02.03.23)

02.03.2023 в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Талса Голден Харрикейн (жен) примет соперника по национальному первенству Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен).



Главный тренер баскетбольного клуба Талса Голден Харрикейн (жен) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 02.03.2023 хозяевам предстоит у себя дома принимать Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен). Игра, которая начнется в 03:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Талса Голден Харрикейн (жен) — Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 02.03.2023 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Талса Голден Харрикейн (жен) — Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 03:30 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Талса Голден Харрикейн (жен), одержав семь побед.

Талса Голден Харрикейн (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Талса Голден Харрикейн (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Талса Голден Харрикейн (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Талса Голден Харрикейн (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Талса Голден Харрикейн (жен) нет более травмированных игроков основы.



Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Талса Голден Харрикейн (жен) — Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Талса Голден Харрикейн (жен) наконец-то возвращаются домой, а 02.03.2023 им уже необходимо сыграть поединок против БК Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 03:30 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Талса Голден Харрикейн (жен) — Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен). Прогноз, ставки на матч(02.03.23)

Талса Голден Харрикейн (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Талса Голден Харрикейн (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Талса Голден Харрикейн (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Талса Голден Харрикейн (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Талса Голден Харрикейн (жен) — Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Талса Голден Харрикейн (жен) — Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен) пройдет 02.03.2023, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 03:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Талса Голден Харрикейн (жен) — Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен): снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Талса Голден Харрикейн (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Талса Голден Харрикейн (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Талса Голден Харрикейн (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Талса Голден Харрикейн (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Талса Голден Харрикейн (жен) — Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Талса Голден Харрикейн (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Талса Голден Харрикейн (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Талса Голден Харрикейн (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Центральная Флорида Голдэн Найтс (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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