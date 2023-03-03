Орегон Дакс — Калифорния Голден Беарз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.03.23)

Прогноз Орегон Дакс — Калифорния Голден Беарз (03 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Орегон Дакс — Калифорния Голден Беарз 03.03.2023

03.03.2023 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Орегон Дакс примет соперника по национальному первенству Калифорния Голден Беарз.



Баскетбольный поединок Орегон Дакс – Калифорния Голден Беарз пройдет в рамках престижного турнира 03.03.2023, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 07:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Орегон Дакс.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Орегон Дакс — Калифорния Голден Беарз:

В 07:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Орегон Дакс и Калифорния Голден Беарз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 03.03.2023. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Калифорния Голден Беарз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Орегон Дакс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Орегон Дакс

В этом сезоне баскетбольный клуб Орегон Дакс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Орегон Дакс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Орегон Дакс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Орегон Дакс нет более травмированных игроков основы.



Калифорния Голден Беарз

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Калифорния Голден Беарз потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Орегон Дакс наконец-то возвращаются домой, а 03.03.2023 им уже необходимо сыграть поединок против БК Калифорния Голден Беарз. На площадке игроки обеих команд появятся в 07:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Орегон Дакс — Калифорния Голден Беарз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.03.23)

Орегон Дакс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Орегон Дакс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Калифорния Голден Беарз

После того, как баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Орегон Дакс — Калифорния Голден Беарз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Орегон Дакс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 03.03.2023 сыграет матч против БК Калифорния Голден Беарз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 07:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Орегон Дакс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Орегон Дакс — Калифорния Голден Беарз: хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Орегон Дакс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Орегон Дакс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Орегон Дакс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Калифорния Голден Беарз также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Орегон Дакс — Калифорния Голден Беарз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Орегон Дакс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Орегон Дакс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Орегон Дакс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Калифорния Голден Беарз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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