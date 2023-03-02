Прогноз Викмайер/Миннен — Салкова/Сзабанин (03-го марта), ставки и коэффициенты

Викмайер/Миннен — Салкова/Сзабанин. Прогноз, ставки на матч (03.03.23)

03-го марта 2023 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Викмайер/Миннен , а противостоять в этом поединке будет Салкова/Сзабанин.



Буквально несколько дней назад Викмайер/Миннен и Салкова/Сзабанин играли свои матчи, а теперь уже 03-го марта 2023 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 16:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Викмайер/Миннен имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Викмайер/Миннен — Салкова/Сзабанин:

Теннисный поединок Викмайер/Миннен — Салкова/Сзабанин запланирован организаторами турнира на 03-го марта 2023 года, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 16:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Викмайер/Миннен и Салкова/Сзабанин встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Викмайер/Миннен имеет три победы при одном поражении.

Викмайер/Миннен

На данный момент Викмайер/Миннен является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Викмайер/Миннен однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Викмайер/Миннен демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Викмайер/Миннен хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Викмайер/Миннен часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Салкова/Сзабанин

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Салкова/Сзабанин на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Салкова/Сзабанин демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Салкова/Сзабанин имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Салкова/Сзабанин намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Салкова/Сзабанин не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Салкова/Сзабанин будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Салкова/Сзабанин и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Салкова/Сзабанин умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Викмайер/Миннен — Салкова/Сзабанин

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Викмайер/Миннен — Салкова/Сзабанин (03-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Викмайер/Миннен

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Викмайер/Миннен выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Викмайер/Миннен всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Викмайер/Миннен уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Викмайер/Миннен занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Викмайер/Миннен больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Викмайер/Миннен имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Салкова/Сзабанин

В этом сезоне Салкова/Сзабанин действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Салкова/Сзабанин обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Салкова/Сзабанин не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Салкова/Сзабанин не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Салкова/Сзабанин имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Викмайер/Миннен — Салкова/Сзабанин Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Викмайер/Миннен и Салкова/Сзабанин, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Викмайер/Миннен и Салкова/Сзабанин играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Викмайер/Миннен, и Салкова/Сзабанин неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Викмайер/Миннен — Салкова/Сзабанин: ставим на двойные ошибки

Викмайер/Миннен и Салкова/Сзабанин которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Викмайер/Миннен имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Салкова/Сзабанин хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Викмайер/Миннен. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Салкова/Сзабанин умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Викмайер/Миннен довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Салкова/Сзабанин вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Викмайер/Миннен.

СЕГОДНЯ МАТЧ Викмайер/Миннен — Салкова/Сзабанин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Викмайер/Миннен и Салкова/Сзабанин сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Викмайер/Миннен, и Салкова/Сзабанин будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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