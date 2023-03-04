Эйр Форс Фальконс — Сан-Хосе Стейт Спартанс: снова ждем результативной игры

Прогноз Эйр Форс Фальконс — Сан-Хосе Стейт Спартанс (05 марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Эйр Форс Фальконс — Сан-Хосе Стейт Спартанс 05 марта

05 марта в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Эйр Форс Фальконс примет соперника по национальному первенству Сан-Хосе Стейт Спартанс.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Эйр Форс Фальконс – Сан-Хосе Стейт Спартанс запланирован только на 05 марта, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 00:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Эйр Форс Фальконс — Сан-Хосе Стейт Спартанс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 05 марта в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Эйр Форс Фальконс — Сан-Хосе Стейт Спартанс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 00:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс, одержав семь побед.

Эйр Форс Фальконс

К данному поединку баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Эйр Форс Фальконс подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Сан-Хосе Стейт Спартанс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс травмированы только игроки глубокого резерва.

NCAA, Эйр Форс Фальконс — Сан-Хосе Стейт Спартанс

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Эйр Форс Фальконс — Сан-Хосе Стейт Спартанс, несмотря на то, что он должен пройти только 05 марта. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 00:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Эйр Форс Фальконс — Сан-Хосе Стейт Спартанс 05 марта

Эйр Форс Фальконс

В последние годы Эйр Форс Фальконс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Эйр Форс Фальконс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Сан-Хосе Стейт Спартанс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Эйр Форс Фальконс — Сан-Хосе Стейт Спартанс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 05 марта, и в его рамках состоится поединок Эйр Форс Фальконс — Сан-Хосе Стейт Спартанс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 00:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Эйр Форс Фальконс — Сан-Хосе Стейт Спартанс: снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Эйр Форс Фальконс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Эйр Форс Фальконс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Эйр Форс Фальконс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Сан-Хосе Стейт Спартанс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эйр Форс Фальконс — Сан-Хосе Стейт Спартанс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Эйр Форс Фальконс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Эйр Форс Фальконс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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