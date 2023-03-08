Прогноз Делавэр Стэйт — Северная Каролина Централ Иглз (09 марта), ставки и коэффициенты

Делавэр Стэйт — Северная Каролина Централ Иглз. Прогноз, ставки на матч. NCAA (09.03.23)

09 марта в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Делавэр Стэйт примет соперника по национальному первенству Северная Каролина Централ Иглз.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Делавэр Стэйт – Северная Каролина Централ Иглз, запланированный на 09 марта. Баскетболисты появятся на площадке в 04:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Делавэр Стэйт — Северная Каролина Централ Иглз:

В 04:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Делавэр Стэйт и Северная Каролина Централ Иглз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 09 марта. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Северная Каролина Централ Иглз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Делавэр Стэйт, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Делавэр Стэйт

Пока баскетбольному клубу Делавэр Стэйт никак не удается вернуться в зону плей-офф, но впереди еще достаточно матчей, так что у хозяев еще есть шансы улучшить свое турнирное положение. Команда идет в чемпионате десятой, но если хозяева смогут одержать несколько побед подряд, то вполне могут подняться до восьмого. Лидер команды продолжает демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки, но остальные баскетболисты клуба Делавэр Стэйт показывают совершенно не ту форму, которую они выдавали в прошлом году. Так что не удивительно, что за последние десять матчей хозяева смогли выиграть лишь дважды. Причем, обе победы были у себя дома, и команда обыграла двух очевидных аутсайдеров. Но, если же брать всю игру в родных стенах в этом сезоне, то все равно хозяева не демонстрируют желаемого результата. Один защитник не сможет выйти на игру из-за травмы.



Северная Каролина Централ Иглз

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Северная Каролина Централ Иглз на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч Делавэр Стэйт — Северная Каролина Централ Иглз

На 09 марта в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Делавэр Стэйт — Северная Каролина Централ Иглз. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Делавэр Стэйт дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Северная Каролина Централ Иглз удалось одержать победу у себя дома.



Делавэр Стэйт — Северная Каролина Централ Иглз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.03.23)

Делавэр Стэйт

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Делавэр Стэйт наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Делавэр Стэйт сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Делавэр Стэйт всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Делавэр Стэйт бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Северная Каролина Централ Иглз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Делавэр Стэйт — Северная Каролина Централ Иглз Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 09 марта, и в его рамках состоится поединок Делавэр Стэйт — Северная Каролина Централ Иглз. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Делавэр Стэйт — Северная Каролина Централ Иглз: хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Делавэр Стэйт проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Делавэр Стэйт позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Делавэр Стэйт играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Делавэр Стэйт сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Северная Каролина Централ Иглз также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Делавэр Стэйт просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Делавэр Стэйт совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Делавэр Стэйт выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Северная Каролина Централ Иглз испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Северная Каролина Централ Иглз хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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