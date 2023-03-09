Прогноз на бой Даниэль Ленти (Кам) — Матиас Кивигер (Фра) 09.03.2023

«Даниэль Ленти (Кам)» – «Матиас Кивигер (Фра)». 09.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 09-го марта должен состояться бой Даниэль Ленти (Кам) — Матиас Кивигер (Фра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Даниэль Ленти (Кам) и Матиас Кивигер (Фра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 23:30 по московскому времени Даниэль Ленти (Кам) и Матиас Кивигер (Фра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09-го марта, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Даниэль Ленти (Кам) и Матиас Кивигер (Фра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Даниэль Ленти (Кам).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Даниэль Ленти (Кам) — Матиас Кивигер (Фра):

победа Даниэль Ленти (Кам) – 0, ничья – 0, победа Матиас Кивигер (Фра) – 0

Прогноз на матч Даниэль Ленти (Кам) – Матиас Кивигер (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го марта :

Букмекерские конторы на бой Даниэль Ленти (Кам) — Матиас Кивигер (Фра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Даниэль Ленти (Кам) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Даниэль Ленти (Кам) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Даниэль Ленти (Кам) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Даниэль Ленти (Кам) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Даниэль Ленти (Кам) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Матиас Кивигер (Фра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Матиас Кивигер (Фра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Матиас Кивигер (Фра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Матиас Кивигер (Фра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Матиас Кивигер (Фра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Даниэль Ленти (Кам) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Даниэль Ленти (Кам) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Даниэль Ленти (Кам) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Даниэль Ленти (Кам) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Даниэль Ленти (Кам) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Матиас Кивигер (Фра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Матиас Кивигер (Фра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Матиас Кивигер (Фра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Матиас Кивигер (Фра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Матиас Кивигер (Фра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Даниэль Ленти (Кам) – Матиас Кивигер (Фра) 09.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Даниэль Ленти (Кам) и Матиас Кивигер (Фра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Даниэль Ленти (Кам) и Матиас Кивигер (Фра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Даниэль Ленти (Кам) — Матиас Кивигер (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Даниэль Ленти (Кам) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Даниэль Ленти (Кам) — Матиас Кивигер (Фра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Матиас Кивигер (Фра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Даниэль Ленти (Кам)

Как бы Даниэль Ленти (Кам) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Даниэль Ленти (Кам) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Даниэль Ленти (Кам) дрался на ринге только с представителями своей страны. Даниэль Ленти (Кам) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Даниэль Ленти (Кам) совершенно не работает над собственной защитой.

Матиас Кивигер (Фра)

Уже несколько лет Матиас Кивигер (Фра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Матиас Кивигер (Фра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Матиас Кивигер (Фра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Даниэль Ленти (Кам) — Матиас Кивигер (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го марта

Так как Даниэль Ленти (Кам) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Матиас Кивигер (Фра).

Статистика и личные встречи

Даниэль Ленти (Кам) сейчас находится на пике формы, так что Матиас Кивигер (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Даниэль Ленти (Кам).

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